Examens achter de rug? Dit zijn de best betaalde vakantiebaantjes

Dat blijkt uit de database van de site Scholierenwerk.nl, onderdeel van uitzendbureau Young Capital. De afgelopen vijf weken steeg het aantal aanmeldingen op deze website met meer dan 20 procent, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Met een bijbaan als webcare medewerker verdien je gemiddeld 13 euro per uur. Ter vergelijking: het minimumloon voor een 17-jarige is 3,63 euro (bruto), een 18-jarige moet minimaal 4,43 euro krijgen.

Ook als deurverkoper of administratief medewerker kun je een soortgelijk tarief verwachten. Een shopmanager en een callcentermedewerker verdienen gemiddeld iets minder - 12 euro per uur - en complementeren daarmee de top vijf van best betaalde bijbaantjes volgens deze website.

Vijf leuke bijbaantjes die goed betalen:

1. Gratis spieren kweken als magazijnmedewerker

Wie graag de handen uit de mouwen steekt, vindt in het Brabantse Uden een mooie vakantiebaan. Voor een beddenbedrijf zoekt Tempo-Team magazijnmedewerkers om vrachtwagen te laden en te lossen. Ook worden er bijrijders gezocht om bedden te helpen bezorgen bij klanten in heel Nederland. Die bedden wegen behoorlijk wat, dus het is uitermate belangrijk dat je lichamelijk gezond bent en goed kan tillen. Voordeel is wel dat je na je werk niet meer naar de sportschool hoeft. Spieren heb je immers al gekweekt.

Uitslapen is er in de functie niet bij: je dienst begint om 5 uur ‘s ochtends. Dat betekent wel dat je nog een deel van de middag over hebt om andere dingen te doen.

Het bruto salaris voor de baan ligt rond de 10,50 euro. Daarbovenop komt nog een reisvergoeding. Voor de functie moet je de gehele vakantieperiode fulltime beschikbaar zijn om dagdiensten te werken. De weekenden heb je vrij. Presteer je goed, dan maak je kans op een vaste bijbaan bij het bedrijf.

2. Hotelkamers poetsen in Utrecht

De toeristen die in de zomerperiode Nederland aandoen willen natuurlijk verblijven in een nette hotelkamer. In deze functie in Utrecht ga jij daarvoor zorgen. Als hotelschoonmaker verwissel je het beddengoed, schrob je de badkamer brandschoon en laat je geen stofje achter.

Ervaring hoef je niet te hebben met de werkzaamheden. Nieuwe krachten leren hoe ze de bedden op moeten maken en de kamers moeten schoonmaken. Afhankelijk van je leeftijd mag je voor je inzet rekenen op een bruto uurloon tussen de 8,40 en 12,93 euro. Presteer je bijzonder goed, dan kan je een bonus tot 100 euro verdienen als extra waardering.

Bang dat je je vrienden maar weinig gaat zien door dat harde werken? Je kan ook samen aan de slag. Wie een nieuwe vakantiekracht aandraagt krijgt een ‘bring a friend’-bonus van 50 euro.

3. Honderd euro per dag opstrijken als straatverkoper

Ben jij niet bang om op mensen af te stappen? Misschien is een bijbaan als straatverkoper dan wat voor jou. Als promotor voor Hot Networkz werf je in winkelcentra, op markten of bij evenementen nieuwe leden en abonnee's te werven voor loterijen en dagbladen. Uiteraard word je niet meteen voor de leeuwen gegooid, maar word je opgeleid voor het werk middels een traineeship van vijf dagen.

In de functie kan je zelf je werkdagen bepalen en verdien je gemiddeld zo’n 100 euro per dag (dat is circa 12,50 per uur bij een 8-urige werkdag). Doe je het goed, dan kun je leiding gaan geven aan je eigen team.

4. Kleding verkopen met korting op jouw nieuwe outfit

Weet jij alles van de laatste mode en ben je klantgericht? In kledingwinkels staan ze, vooral in de vakantieperiode, te springen om extra handen. Neem bijvoorbeeld deze vacature voor oproepkracht bij kledingwinkel The Sting. Je geeft zelf aan wanneer je beschikbaar bent en wordt vervolgens ingezet bij verschillende locaties. Je helpt klanten bij de paskamers, staat achter de kassa en houdt in de gaten of er nog voldoende voorraad is.

Als 16-jarige verdien je in de functie 5,50 euro per uur, exclusief 8 procent vakantiegeld. Ook biedt het bedrijf een reiskostenvergoeding. Maar wat voor de échte shopaholic misschien nog wel leuker is: je krijgt 25 procent personeelskorting op het assortiment. Nu maar zorgen dat je je verdiende geld niet meteen uitgeeft.

5. Barbecuen op festivals

Steek jij het liefst elke avond de barbecue aan en draai je zelfs voor grillen voor grote gezelschappen je hand niet om? En ook nog dol op festivals? Cateringbedrijf Smokey Goodness zoekt nieuwe festivalmedewerkers die goed presteren onder druk én weten hoe ze een goede maaltijden moeten bereiden op de barbecue.

Bijkomende voordelen: gratis eten en een bonusregeling voor als je iemand aandraagt of zelf veel uren werkt. Het uurloon is voor een horecafunctie ook niet onverdienstelijk: waar je normaal als 16-jarige nietboven de 3,50 euro uitkomt op basis van de cao, krijg je bij dit bedrijf 6 euro per uur.

Op je sollicitatie voor een nieuwe (bij)baan wil je natuurlijk goed voor de dag komen. Een beetje opscheppen over jezelf mag daarbij best: