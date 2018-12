Familie betaalt 7.400 euro per maand voor iemand die mee op vakantie gaat en foto’s maakt

De vacature staat op Perflocal , een website waar je fotografen kan boeken, schrijft Het Laatste Nieuws . De organisatie achter Perflocal had zo'n baanaanbieding ook nog nooit gezien en ging achter de aanvraag aan. De familie biedt een jaarsalaris van 80.000 Britse pond, wat neerkomt op 7.400 euro per maand. De familie neemt alle kosten voor reizen, hotels en eten op zich en je krijgt 30 vakantiedagen. De klus start in februari. Je krijgt een contract voor 12 maanden, met mogelijkheid tot verlenging.

Volgens de aanbieding is het een ‘geweldige kans’, maar vereist de baan ook een ‘grote inzet’. De geschikte kandidaat werkt maximaal 10 uur per dag en moet prachtige familiemomentjes vastleggen op beeld. Daarvoor moet je bereid zijn om (soms meteen) naar het buitenland te reizen, waar je per reis maximaal drie maanden verblijft. Soms keer je maar voor enkele dagen terug naar huis voor je opnieuw vertrekt.

Carnaval in Rio

,,We reizen naar plaatsen in Europa, Amerika, Zuid-Amerika en Australië, waar we vakantiehuizen en andere woningen bezitten”, laat de familie weten. ,,De fotograaf vergezelt ons naar Formule 1 races in Monaco en Abu Dhabi, gaat mee duiken in de Malediven, naar carnaval in Rio De Janeiro en op skivakantie in het Franse Val d’Isère.”