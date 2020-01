Finse premier wil werkweek van vier dagen en zes uur per dag

Marin riep ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van haar sociaaldemocratische partij op een nieuwe stap te zetten in de arbeidsmarkthervormingen in het land. ,,Een vierdaagse arbeidsweek, en een 6 uur durende arbeidsdag. Waarom zou dat niet de volgende stap kunnen zijn?’’, vroeg ze zich af.

,,Zijn acht uren echt de ultieme zegening? Volgens mij verdienen mensen het om meer tijd door te brengen met hun familie, naasten, vrienden, hobby’s en andere aspecten van hun leven, zoals cultuur. Dit kan de volgende stap voor ons zijn in het arbeidsleven.’’

Het is een van de eerste voorstellen die uit de koker van Marin komt. Ze staat sinds vorige maand aan het hoofd van een jonge én vrouwelijke regering. De voorzitters van de vijf regeringspartijen zijn allemaal vrouw en vier van hen zijn jonger dan 35 jaar. In Finland is het normaal om zo’n 8 uur per dag te werken, vijf dagen in de week.

Experimenten

In Scandinavië wordt al langer geëxperimenteerd met kortere werkdagen of -weken. Zo werkten in het Zweedse Göteborg 68 verpleegkundigen van het bejaardentehuis Svartedalen twee jaar lang 30 uur per week, in plaats van 37 uur. Daarbij behielden ze het salaris van hun volledige werkweek.

Ook verschillende bedrijven experimenteren met kortere werkdagen. Zo was het servicecenter van Toyota in Zweden in 2003 een van de eerste bedrijven die een verkorte werkdag invoerden. Niet alleen werden werknemers productiever, gezonder en blijer, ook nam de winst toe.

Gevangen

In Nederland pleitte vakbond CNV vorige maand voor een 30-urige werkweek. ,,We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem’’, zei CNV-voorzitter Piet Fortuin hierover. Dat plan kreeg veel steun, bleek uit een onderzoek dat in opdracht van de vakbond door Maurice de Hond onder drieduizend werkenden werd uitgevoerd.

Bijna de helft van de werkenden (45 procent) heeft het gevoel knel te zitten tussen werk, privé en andere verplichtingen. 58 procent wil meer tijd voor zijn of haar privéleven en 54 procent ervaart een hoge werkdruk, blijkt uit het onderzoek. 16 procent zit tegen een burn-out aan. Omgerekend zijn dat 1,4 miljoen werkenden die op omvallen staan, aldus het onderzoek.

Werkgevers willen juist dat deeltijders in Nederland meer uren gaan werken om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. ,,Mensen die nu in deeltijd werken, moeten gewoon meer gaan werken. Niet alleen moeders, ook vaders’’, zei AWVN-directeur Harry van de Kraats in een interview met De Telegraaf.