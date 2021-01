Gek van de herrie in huis? Deze ontwerper bedacht een ‘tiny office’ voor in de tuin

Met alle afleidingen van het gezinsleven om je heen valt het niet altijd mee om geconcentreerd thuis te werken. Wie geen zin meer heeft in bellende partners en spelende kinderen kan vanaf nu zijn eigen mini-kantoortje bestellen. Het Nederlandse ontwerp is zonder vergunning in de tuin te plaatsen.

Het eigen thuiskantoortje, te koop onder de naam My Home Office, blijkt een regelrechte hit. Onlangs kondigde ontwerper Cosmas Bronsgeest uit Harderwijk op LinkedIn zijn nieuwe project aan en in een mum van tijd stroomden er honderden aanvragen binnen. ,,Het was ongekend. Binnen een dag was het bericht meer dan 100.000 keer bekeken’’, vertelt hij. ,,De mailbox is echt ontploft. Twee weken geleden vroeg ik me nog af wat ik allemaal kon doen in 2021. Nu ben ik hele dagen druk.’’

Ook Bronsgeest moest vanwege het coronavirus opeens veel vaker thuiswerken. ,,Mijn huis is er niet op ingericht om je terug te trekken om even te kunnen Zoomen. Zo zat mijn zoon in de voorkamer colleges te volgen. Ook mijn dochter was de hele dag online, terwijl ik aan het werk was. We werden helemaal gek van elkaar’’, zegt hij lachend. ,,Ondanks dat ik een studio in Harderwijk heb, leek het me fijn een eigen plek in de tuin te hebben.’’

Met dat idee is hij gaan brainstormen met Bart Berkhout van Marques Vormmakers. Samen hebben zij de My Home Office ontwikkeld. Het kantoortje is volgens Bronsgeest gemaakt volgens de laatste woontrends. ,,Het heeft een hoog plafond en stalen kozijnen. De binnenkant is van hout en heeft zwarte details. Het oog wil immers ook wat.’’ Werken kan aan een zit-sta-bureau en extra spullen worden opgeborgen in een zwart stalen kastje.

Het kantoor is gemaakt van duurzame materialen. Ook zit er dubbelglas in en is het gebouwtje compleet geïsoleerd. Voor het groene detail zitten aan de voorkant drie plantenbakken om bijvoorbeeld een eigen moestuintje te creëren. Volgens de ontwerper is het kleine kantoor daarnaast winter- en zomer-proof, met een verwarming en airco als opties. ,,Het is een mooie en rustige plek voor thuis, maar het is niet ín huis.’’ Een vergunning is niet nodig om het kantoortje in je tuin te plaatsen.

Volledig scherm Cosmas Bronsgeest. © Studio Mieke Tacken Hoeveel moet dat kosten? De standaard Home Office bestel je voor 15.750 euro. Wie voor de luxere versie gaat met onder meer verlichting, een whiteboard en opklapbed is 18.695 euro kwijt. Wie niet in één keer wil betalen, kan het kantoor ook leasen per maand.



Daarnaast is het mogelijk je eigen kantoor te customizen. ,,Ongeveer de helft van de aanvragers wil wat extra’s, zoals een douche of nog een werkplek. Sommige mensen willen het als logeerkamer gebruiken. Ook dat is geen enkel probleem.’’

Naast particulieren zijn ook veel bedrijven geïnteresseerd in het nieuwste ontwerp van Bronsgeest. ,,We hebben aanvragen uit heel Nederland binnengekregen. Maar ook uit België, Duitsland en Oostenrijk’’, zegt hij trots.

,,Op voorhand hadden we niet verwacht dat het zo’n succes zou worden. Toen we het doorkregen, hebben we in een week tijd alles uit de grond gestampt zodat we nu helemaal klaar zijn om de kantoren te bouwen.’’

