Goede voornemens al mislukt? Deze gewoonte aanleren maakt pas echt verschil

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: aardig doen.

Het zal voor u geen nieuws meer zijn: goede voornemens werken niet. Een groot abstract doel in de toekomst (tien kilo afvallen!, Een marathon rennen!) motiveert een paar weken, maar daarna zakt de motivatie in. Het initiële enthousiasme maakt plaats voor schuldgevoel en schaamte, en dat is voor niemand leuk. Ik weet zeker dat een goed deel van de voornemens die enkele dagen geleden boven de oliebollen nog vol overtuiging waren aangekondigd, nu alweer zijn gesneuveld.

Aardig doen

Wat wél kan werken, is een eenvoudige nieuwe gewoonte proberen te installeren - althans, dat is wat ik dit jaar probeer. Ik ben er stiekem al een paar weken mee bezig. De gewoonte die ik mezelf poog te leren: om nu eindelijk eens áárdig te gaan doen.

Quote Ik dwong mezelf vanuit anderen te denken. Waarmee kon ik iemand blij maken? Thijs Launspach

Wat me inspireerde tot deze radicale stap was een onderzoek van Elizabeth Dunn, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van British Colombia. Dunn en haar collega’s gaven studenten aan de campus zomaar een geldbedrag van vijf of twintig dollar. Sommige studenten kregen daarbij de instructie om met dat geld iets leuks voor zichzelf te kopen, anderen om er iets aardigs mee te doen voor een ander. Aan het eind van de dag werden de studenten opgebeld met de vraag hoe gelukkig de ervaring hen had gemaakt.

Wat bleek: de studenten die met het geld iets aardigs voor een ánder hadden gedaan, waren er blijer van geworden dan de studenten die zichzelf iets hadden gegeven. De hoogte van het geldbedrag maakte voor het geluksgevoel geen verschil.

Vrolijker

Iets vriendelijks doen voor een ander is fijn voor de ander in kwestie, en je wordt er zelf ook nog eens gelukkig van. Daarom verschijnt het nu al een paar weken dagelijks op mijn digitale to do-list: ‘doe iets aardigs’. Zo trakteerde ik deze en gene op diners of koffie, liet ik bloemen bezorgen, bood ik mijn tijd aan aan wie het kon gebruiken en deed ik donaties aan goede doelen. Het werd een sport: wat kan ik vandaag voor aardigs bedenken, hoe kan ik vandaag mijn goede vibes de wereld in sturen? Het bleek ook een oefening in nederigheid: ik dwong mezelf ermee vanuit anderen te denken. Waarmee kon ik iemand blij maken? En als klap op de vuurpijl: ik werd er inderdaad zelf vrolijker van.

Iets aardigs doen als dagelijkse gewoonte: simpel, doeltreffend, prettig voor de ander én voor jezelf. Dat is dus dubbel winst. Alle ingrediënten voor een gewoonte die ook na januari nog vol te houden is - we zullen zien.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

