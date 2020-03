Graag werken in een andere sector? Dit zijn de zes tips van omscholingsexperts

werkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Ik wil me laten omscholen naar een andere sector, hoe pak ik dat aan?’

In sectoren met een personeelstekort liggen kansen. Maar hoe maak je daar gebruik van als je geen ervaring hebt in het desbetreffende werkveld? Omscholingsdeskundigen uit de techniek, zorg en het onderwijs – drie sectoren met veel vacatures – geven tips.

1. Ga koffiedrinken

Nicoline Mulder is loopbaancoach ‘Sterk in je werk’ in Utrecht. Ze adviseert mensen die willen overstappen of terugkeren naar de zorg. Haar eerste tip: ,,Spreek af met een buurman, vriend of tante die al in de zorg werkt. Hoe ziet hun dag eruit, wat vinden ze leuk, waar lopen ze tegenaan? Zo’n gesprek geeft je een realistischer beeld van het werk. Niemand in je netwerk? Van 16 tot 21 maart is het Ontdekdezorg-week en kun je kennismaken met allerlei zorginstellingen tijdens regionale evenementen.”

2. Bezoek open dagen

Peter Holtslag startte in 2014 opleidingscentrum Verder in Techniek in Doetinchem en Emmen. Zijn advies: ,,Stap binnen bij technische bedrijven en bezoek open dagen. Er zijn ontzettend veel verschillende technische banen. Wij leiden mensen bijvoorbeeld binnen acht weken op tot CNC-operator. Dat is een secuur beroep, net als instrumentenmaker of goudsmid. Ze bedienen machines van een ton tot een paar miljoen en maken daarmee onderdelen voor bijvoorbeeld auto’s, windturbines of tandtechniek.”

3. Bekijk wat je al kan

Mulder: ,,Zet op een rij waar je goed in bent en kijk welke baan daarbij past. Zorg gebeurt niet alleen in ziekenhuizen. Het is ook kinderopvang, verpleegkunde, ouderen- of gehandicaptenzorg, verslavingszorg, revalidatie... Noem maar op.” Holtslag raadt aan ook eens naar je hobby’s te kijken: ,,Hield je van tekenen, modelvliegtuigen bouwen of aan oldtimers sleutelen? Dan is CNC-operator wel wat voor jou.”

4. Ervaar hoe het is

Sanne van Kempen is adviseur bij het Onderwijsloket, een online platform over de verschillende routes en opleidingen voor mensen die willen werken in het onderwijs. ,,Werken op een basisschool is anders dan aan mbo’ers of middelbare scholieren. Loop een dag mee en kijk welke doelgroep het beste bij jou past.”

5. Zet opleidingen op een rij

Mulder: ,,Heb je eenmaal een functie op het oog, informeer dan gericht wat daarvoor nodig is. De zorg heeft alles van mbo niveau 1 tot hbo plus, en deeltijdstudies tot leerwerkplekken.”

Volgens Van Kempen verschillen de mogelijkheden in het onderwijs per instelling én persoon, afhankelijk van ervaring en vooropleiding. ,,Ben je afgestudeerd in een bepaald vak, dan hoef je misschien alleen pedagogische en didactische onderdelen te volgen. Anderen moeten een volledige lerarenopleiding doorlopen, zoals de pabo.”

6. Blijf realistisch

Ook al is de schaarste groot, werkgevers zullen nog steeds niet zomaar iedereen aannemen. Holtslag: ,,Al is er een tekort, we blijven veeleisend. Van elke honderd aanmeldingen nemen we er dertig aan. De sector past zich wel op andere manieren aan. Personeelstekort maakt parttime werken bespreekbaar, dat was vroeger ondenkbaar. Leeftijd speelt trouwens geen rol: de jongste persoon in onze opleiding was 22 jaar, de oudste 59. Die plaatsen we probleemloos. Boven de 60 wordt het lastiger, dan heeft een werkgever minder tijd om zijn investering terug te verdienen.”

Van Kempen raadt aan: ,,Bekijk ook de lokale situatie. Tekorten verschillen per regio en vak. In het middelbaar beroepsonderwijs zijn docenten techniek nodig. Middelbare scholen zoeken docenten wiskunde, natuurkunde, scheikunde. En basisschoolleraren zijn overal nodig. Maar een tekort aan economiedocenten kan lokaal zijn.”

De zorg is en blijft hard werken, stelt Mulder. ,,De selectie kan streng zijn en terug naar school gaan is intensief. Het moet een weloverwogen keus zijn. Dat is heel persoonlijk. Ik ken een dame van 57 die net is begonnen aan haar BBL-opleiding, terwijl iemand van 28 zei: ‘No way, ik ben klaar met studeren!”

