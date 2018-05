Het regent (eindelijk!) weer vaste contracten

Het aantal vaste contracten is voornamelijk gegroeid bij mensen onder de vijfenveertig jaar en bij mensen met een grote deeltijd- of een voltijdbaan. Van Mulligen: ,,Een jaar geleden zagen we al een toename in het aantal jaarcontracten met uitzicht op een vaste aanstelling. Dat is natuurlijk geen garantie, maar deze cijfers liggen wel in die lijn.”



Bart Pols, die een familiebedrijf in motorfietsen heeft, gaf onlangs een werknemer een vast contract terwijl hij ook nog een tijdelijk contract had kunnen geven. ,,De voornaamste reden is de aantrekkende markt”, legt Pols uit, ,,Het is erg moeilijk om aan geschoold personeel te komen in de werkplaats. Voor ons is de technische kennis heel belangrijk en bovendien heb ik vertrouwen in die medewerker. Dat mag beloond worden.” De betreffende werknemer was daar blij mee. Pols lacht. ,,Hij was in de veronderstelling dat hij nog een half jaar kon blijven, dus dit was een hele aangename verrassing.”