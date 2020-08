Hoe combineren de makers van Papadag werk en gezin? ‘Je mist soms je oude leven’

Papadag, voor de een is het een teken van vooruitgang, voor de ander een enorm jeukwoord. De AvroTros maakte een succesvolle serie met deze naam, over zes mannen die tobben met hun vader-schap en relaties. Aan Intermediair vertellen de drie vrouwelijke makers hoe zij werk en privé in balans houden en wat zij zelf eigenlijk vinden van papadagen.

Recent eindigde seizoen 2 van de AvroTros-serie Papadag. Wekelijks ontmoeten zes jonge vaders elkaar om ervaringen te delen: de brave Martijn (Guido Pollemans), dj Bouzian (Hassan Salah Slaby) Syrische vluchteling Sadiq (George Elias Tobal) met partner Thijs (David Lucieer), elektricien Ronnie (Ruben van der Meer) en tweede-legvader Louis (Hajo Bruins).

De serie is gemaakt door de veelvuldig gelauwerde Tamara Bos (kinderen 25, 23 en 19 jaar), Lotte Tabbers (met dochter van 4 jaar) en Anne Barnhoorn (een dochter van 1).

Doen jullie zelf aan papadag?

Lotte Tabbers: ,,Ik heb mijn mamadag, mijn ex zijn papadag. Die duidingen maken voor anderen helder dat ik die dag niet werk. De rest van de dagen verdelen we onze dochter tussen de crèche en grootouders.’’

Tamara Bos: ,,Hallo zeg, papadag! Het is ook zijn kind, dus ook zijn zorg. Je ziet nog veel dat vaders zich zogenaamd opofferen om een dag thuis te zijn met de kinderen. En de rest van de week is zeker voor mama? Organisatie en management van het gezin – broodtrommels, gymspullen – komen al op moeders aan, zeker bij mij destijds met drie kinderen, een kat, tuin en een dromerige man die met muziek bezig is.’’

Anne Barnhoorn: ,,Het is 50-50 wat ons betreft, maar daar is soms ruzie over. Sommige dingen ziet hij echt niet en moet ik hem vragen. Thuistaken zitten meer in een moederhoofd, met een kind erbij verval je als vanzelf in die rollen.’’

Wat is dan ‘vanzelf’: nature, nurture of cultuur?

Barnhoorn: ,,Wij hebben een heel grote tuin, die doet mijn vriend automatisch terwijl ik ga wassen. Dan denk ik: ‘Daar gaan we weer!’ Maar ondertussen doe ik ook liever de was dan dat ik op die grasmaaier zit.’’

Bos: ,,Maar dat is toch niet erg…’’

Bracht corona met thuiswerken verandering in jullie vader-moederverhouding?

Barnhoorn: ,,Het was erg zwaar en moeilijk, maar wel goed voor mijn dochtertje, dat ineens mama én papa bij zich had. Het samen met haar thuis zijn heeft ons uiteindelijk geholpen een betere thuisbalans te vinden.’’

Tabbers: ‘Tijdens corona was ik noodgedwongen meer thuis. Dat vond ik weleens lastig. Ik ben geen thuisblijfmoeder, dus die dagen waren soms best moeilijk te vullen. En dan deed ik het nog 50-50 met mijn ex. Ik miste de crèche en grootouders erg.’’

Bos: ,,Vroeger alleen thuis zijn met mijn kinderen van 1 en 3 jaar kon soms geestdodend zijn, na mijn verhuizing uit Amsterdam voelde ik me ontheemd. Zeven jaar lang niet normaal kunnen slapen was het ergste. Later ging ik dagenlang weg naar filmfestivals en ging het goed met mijn man en de kinderen. Het was wel een puinzooi bij terugkomst. Misschien moeten moeders dingen wat meer loslaten en vaders ruimte geven. Toch zijn het allemaal fases, ze gaan voorbij. Het komt wel goed.’’

Kunnen jullie schrijven met kinderen om je heen?

Eensgezind: ,,Nee, we moeten aparte werkruimtes en tijd hebben. Kinderen vragen je aandacht.’’

Bos: ,,Ik was met kleine kinderen destijds heel gelukkig, maar voor mezelf kwam ik tekort. Ik ben een paar keer bijna overspannen geweest. Toen ze naar school gingen, werkte ik onder schooltijd, dat paste perfect. Nu heb ik zeeën van tijd en weet ik van geen ophouden met schrijven, omdat er geen afleiding is van kinderen.’’

Tabbers: ,,Mijn tijd loopt vol met kind, werk en reistijden, vrienden. De krant lezen is een luxe geworden. In de vakantie boeken lezen kan niet meer.’’

Klinkt niet als erg happy?

Tabbers: ,,Ik ben wel gelukkig, vind m’n werk en thuis zijn fijn. Toen ik geen kind had, voelde ik me soms eenzaam, was er weinig structuur in de dag. Nu voel ik me nuttig, maar je mist soms je oude leven waarin je kon doen waar je zin in had. Maar ik doe minimaal een keer per week iets voor mijzelf.’’

Barnhoorn: ,,Dat hoofdstuk ‘dingen voor jezelf doen’ komt weer een beetje op gang, na de zware hormonale periode na de bevalling met veel tegenstrijdige gedachten over wat ik graag wilde en wat ik vond dat ik moest doen als moeder. Ik verlang soms terug naar m’n huis alleen in Amsterdam. Toen kon ik doen wat ik wilde. Maar ik was er ook vaak ongelukkig omdat ik naar een vaste relatie en kinderen verlangde. Nu is er meer balans, zeker nu m’n dochter goed slaapt.’’

Beïnvloeden kinderen ook jullie creativiteit, de invallen?

Tabbers: ,,Je hebt invallen, maar het meest bedenk ik al schrijvend achter de computer. Ik begin maar gewoon.’’

Barnhoorn: ,,Je bent niet de hele dag bewust bezig met je project. Ik zie steeds meer hoe ik gebeurtenissen opsla in m’n hoofd – soms onbewust – en die komen dan terug met schrijven. M’n moeder begon laatst ineens een kaasje uit haar handtas op te peuzelen. Ik dacht: wat gebeurt hier nu? Maar het komt wel in een scenario.’’

Volledig scherm Een scène uit Papadag © Jaap Vrenegoor

Bos: ,,Zeker, zo gaat het. Het is tweeledig. Met fietsen, wandelen of douchen kom je op goede ideeën en soms word ik er zelfs mee wakker. Maar ze komen ook met geconcentreerd, ongestoord werken. Je moet gewoon beginnen. Ik stond in de vakantie om 05.00 uur op om te kunnen schrijven voor de hele familie wakker werd.’’

Hoe kwam Papadag tot stand?

Bos: ,,Voor seizoen 1 hebben Lotte en ik samen personages en lijnen bedacht die we kenden uit onze eigen omgeving. Ik ging structureren: zes personages voor acht mooi afgeronde afleveringen. Maar voor tv willen ze nu meer cliffhangers, waardoor kijkers nieuwsgierig blijven. Dus seizoen twee is zo aangepast. Daar heb ik synopsissen voor gemaakt en ieder schreef vervolgens z’n eigen afleveringen.’’

Zijn die herkenbaar?

Barnhoorn: ,,Jawel, dat zeggen vriendinnen van mij. Ze herkennen situaties en opmerkingen. En als er piemels in zitten, is dat ook herkenbaar door mij geschreven.’’

