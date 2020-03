Hoekstra waarschuwt voor misbruik noodpakket: ‘Wie dat lef heeft, krijgt overheid achter zich aan’

Bedrijven wachten momenteel met smart op het moment dat zij zich kunnen melden voor een tegemoetkoming in de loonkosten of compensatie omdat zij hun deuren hebben moeten sluiten. ‘Binnen enkele dagen’ zullen de eerste maatregelen uit het steunpakket klaar zijn, beloofde Hoekstra vandaag in debat met een ongeduldige Tweede Kamer. Volgens de bewindsman wordt ‘de klok rond’ gewerkt om regelingen op te tuigen waar normaal weken of maanden voor nodig zouden zijn geweest.

Volle pond

Tegelijkertijd heeft die spoed ook een keerzijde, waarschuwde hij. ,,Er gaan zeker fouten worden gemaakt en ook misbruik is onvermijdelijk.” Een snelle en simpele, ‘generieke’ regeling krijgt van het kabinet op dit moment de voorkeur boven een ‘specifieke en waterdichte regeling’. En dan nog zullen er bedrijven in de problemen komen en Nederlanders hun baan kwijtraken en daardoor inkomsten verliezen. ,,Het zal niet lukken iedereen altijd voor het volle pond genoegdoening te geven”, aldus de minister.

De Kamer schaart zich unaniem achter het noodpakket, maar is er wel beducht voor dat belastinggeld in de zakken belandt van bedrijven die dat helemaal niet nodig hebben of wordt gebruikt om de salarissen door te betalen van mensen die bijvoorbeeld meer verdienen dan de minister-president. Hoekstra erkent dat het soms ‘schuurt’ en dat er ‘ergens een grens zit’ en belooft dat het kabinet ook zal proberen om met de bezwaren van de Kamer rekening te houden. Maar hij geeft geen garanties: ,,Alles wat wij doen in deze fase zal imperfect zijn en behoeft mogelijk nog flinke bijstellingen.”

Quote De regelingen die we optuigen, zijn voor bedrijven die met vingers tussen de deur komen en niet voor bedrijven die geen last hebben van corona Wopke Hoekstra

Indien sprake zou zijn van fraude, zal de straf van de overheid niet mals zijn, waarschuwt hij. ,,Het spreekt voor zich dat dat onacceptabel is en dat we hard zullen optreden”, aldus Hoekstra. ,,Degene die het gore lef heeft om van deze noodsituatie misbruik te maken, moet natuurlijk de overheid achter zich aan krijgen.”

Vooralsnog houdt hij het echter bij een ‘moreel appèl’ om ‘elkaar te helpen’. ,,De regelingen die we optuigen, zijn voor bedrijven die met vingers tussen de deur komen en niet voor bedrijven die geen last hebben van corona”. De overheid is er volgens Hoekstra ‘voor ons allemaal’ en het belastinggeld dat wordt uitgegeven is opgebracht door ‘Nederlanders die hard werken’.

Schofterig gedrag

Kamerleden hekelden in het debat een aantal bedrijven met naam en toenaam dat volgens hen nu al het verkeerde voorbeeld geeft. Zo noemde PvdA’er Henk Nijboer de aankondiging van Action om toeleveranciers later te betalen een voorbeeld van ‘schofterig gedrag’. Het CDA is evenmin te spreken over boekingssites als Booking.com en Expedia die hoteliers en campinghouders ‘het vel over de neus’ zouden trekken.

En de SP vindt het onacceptabel dat een multinational als Shell uitstel van belastingbetaling zou krijgen, terwijl het bedrijf grote buffers heeft. Ook menen de socialisten dat de KLM geen steun mag krijgen als het tegelijkertijd het voornemen doorzet om 2000 flexibele krachten te ontslaan.