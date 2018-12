‘Je kunt wachten op inspiratie, maar het gaat erom dat je het doet’

Besamusca is op haar 27e begonnen met ondernemen. Van een winkel met interieuraccessoires tot aan een bedrijf dat marketingmateriaal produceerde voor de winkelvloer. Tegenwoordig helpt ze ondernemers hun dromen te realiseren. ,,Ik geloof heel sterk dat je jezelf verbetert door trial & error. Door eerst aan je persoonlijke ontwikkeling te werken, volgt automatisch je zakelijke leven. Ik lees veel en uit elk boek haal ik wel iets.”

Boekentip 1: Big magic - Elizabeth Gilbert

,,Dit is mijn all time favourite. Dit boek is geschreven zodat mensen hun creatieve nieuwsgierigheid durven te volgen. Iets waar veel ondernemers mee kampen. Persoonlijk heeft dit boek me heel veel gebracht. Als eerste om af te stappen van perfectionisme. Ik wist; mijn eerste video is niet m’n beste werk, net als m’n eerste vlog. Als alle tellers van je kanalen - YouTube, Instagram, Facebook - op nul staan is het doodeng om te starten. Ook kreeg ik door dit boek een glimp van hoe inspiratie werkt. Je kunt wachten op inspiratie tot je een ons weegt, maar het gaat erom dat je het doet. Als je jezelf dwingt om iedere dag, of een vast moment in de week te werken aan hetgeen wat je wil, dan begint de energie te stromen en kan het zomaar zijn dat de inspiratie tot je komt.

Het gaat ook niet alleen om schrijven, illustreren of films maken. Als je een bedrijf hebt en maar af en toe aan marketing werkt, dan kom je niet tot een hoger niveau. Toen ik begon heb ik mezelf opgelegd om elke week een video te maken voor ondernemers die willen groeien. Over de eerste vijf video’s was ik niet tevreden, maar ik heb ze toch online gezet. Dan kun je reflecteren en kan het alleen maar beter worden. Dit was de start voor mijn verdere carrière. Tegenwoordig maak ik ook podcasts, vlogs en doe ik live-events. Ik heb veel verschillend werk gedaan en eindelijk voel ik dat dit hetgeen is waar ik echt gelukkig van word.”

Boekentip 2: Tribe of Mentors - Tim Ferris

,,Mijn nieuwe Bijbel. We kennen Ferris van het boek The 4-Hour Work Week. Escape the 9-5, live anywhere and join the new rich. Toen hij veertig werd zat hij vol met levensvragen. Hij besloot elf vragen te ‘destilleren’ en ze aan een grote groep mentoren te vragen. In dit boek staan dus dé tips van honderd ondernemers, atleten, investeerders, politiek leiders, spiritueel leiders, acteurs, etc. Ik heb nog niet alles gelezen, maar weet dat dit een boek is wat ik er steeds bij ga pakken.

Zo leerde ik van het interview met Steven Pressfield van het boek The war of art, dat echte waarde bieden niet snel kan. Ik geef tips via Instagram Stories, dat werkt heel goed, maar echte interactie één op één werkt het allerbeste. Dat doe ik tijdens mijn strategie-sessies en tijdens live-events. Ik ben fan van de digitale fase waar we ons in begeven, het biedt kansen, maar je moet ook die knop kunnen uitzetten. Pressfield zegt, en dat vind ik een hele mooie: real work, real satisfaction comes from the opposite what the web provides.

Volledig scherm Liesbeth Besamusca © Privé archief In het interview met Noah Harari, auteur van Sapiens, gaat het om nee-zeggen. Ook tegen dingen die je zelf niet kan of geen energie van krijgt. Zoals administratie. En hij zegt; ik kan geen nee zeggen, dus laat ik het een assistent doen. Dat klinkt echt als muziek in m’n oren.”

Boekentip 3: Crushing it - Gary Vaynerchuk

,,Ondertitel is: how great entrepreneurs build their business and influence and how you can, too. Wat ik zo mooi vind, is dat er voorbeelden in staan van een tandarts en iemand die kleding naait. Niet alleen de giganten als Uber. In het boek staan voorbeelden over hoe je sociale media voor je kunt laten werken. Ik ben altijd wel een podiumdier geweest, dus ik had niet heel erg de angst om video’s te maken, maar er zat wel een stemmetje in m’n hoofd die zei: wie ben ik om dit te doen en wat denken mensen van me? Maar ik heb de angst weggefilterd. Mensen vinden toch wel wat van je en als je boodschap niet bij hen resoneert dan haken ze toch wel af. En dat is prima, want dan heb ik geen dienst of product die hen verder helpt.

Inmiddels ben ik tijdelijk gestopt met de video’s en maak ik veel meer live-uitzendingen op Instagram. Dan kan ik veel meer communiceren met m’n doelgroep. Dat past bij me als mens en dan klopt het ook om dit door te voeren in m’n business. En door het vaak te doen krijg ik steeds meer inspiratie. Een soort domino-effect. Als je je nieuwsgierigheid volgt, kom je vanzelf in de juiste richting.”