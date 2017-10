'Je kunt wel de baas zijn, maar niet de echte leider'

Op de werkvloerDe échte bazen staan om de een of andere reden nooit in het organogram. Hoe krijg je de onzichtbare macht in beeld?

Je kunt managers en afdelingen in een organogram - in iets simpelere bewoordingen: een organisatieschema - stoppen. Zo zie je in één oogopslag wie waar de leiding heeft. Klinkt handig. Maar een organogram geeft geen enkele garantie op een goed werkende organisatie. Er blijft, nog los van het nodige duw- en trekwerk, gekmakend veel bedrijfspolitiek over.

Eigenlijk heeft elk groot bedrijf hier last van, verklapte de Engelse professor Laura Empson mij onlangs. Ze is verbonden aan de Cass Business School, onderdeel van City, University of London. We spraken samen over de onzichtbare machthebbers in organisaties. Ze noemde me een Nederlands voorbeeld. Bij een grote financiële dienstverlener werd een vrouw afdelingsbaas. Zij kreeg het niet voor elkaar om mensen naar haar vergaderingen te 'lokken' en haar mails bleven ook ongelezen. Had ze onvoldoende autoriteit?

Nee, oordeelde Empson. Top-down werkte hier niet, doordat de kennis zich op de vloer bevond. Leidinggeven is informeel en gezag berust op vakkennis. Dan is een organogram niet voldoende. De global manager had een tweede kaart nodig met daarop invloedrijke medewerkers. Eerst moest ze aan de slag met de paar mensen die wel haar mails beantwoordden. Die kon ze overtuigen van haar kennis en kunde. Op hun beurt konden zij de nieuwe manager wegwijs maken in de informele machtsstructuur die kantoren vol accountants, bankiers, advocaten kenmerkt. Zo wist ze bij wie ze echt moest zijn om als manager dingen voor elkaar te krijgen.