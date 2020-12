Jérôme en zijn gezin moesten door corona terug naar Nederland: ‘Geen recht op uitkering of toeslagen’

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Jérôme van Helden (42) uit Voorburg was hotelmanager in Brunei en zou een nieuwe vestiging openen in Vietnam, maar in de crisis is hij niet meer nodig.

Een tussenstop en een paar weken vakantie in Nederland en dan snel door naar Vietnam. Door het uitbreken van de coronacrisis pakte dat echter anders uit voor hotelmanager Jérôme van Helden (42) en zijn vrouw, zoon (6) en dochter (2). Inmiddels gaan zijn kinderen hier naar school, werkt zijn vrouw bij de Nederlandse politie en is Van Helden zelf op zoek naar een baan. ‘Het is heel lastig. Er zijn weinig opties.’

Duidelijkheid

Als hotelmanager werkt Van Helden over de hele wereld. ,,Ik heb een aantal jaar gewerkt in Zuid-Afrika en Indonesië.’’ De laatste 4,5 jaar werkt hij als general manager van een internationale hotelketen in het kleine Brunei, een land in Azië. Het hotel heeft 140 kamers en ongeveer honderd vaste personeelsleden. In december vertrekt hij met het doel om een aantal maanden later in Vietnam een hotel te openen van diezelfde keten. ,,We gingen eerst op vakantie naar de Filippijnen en half januari naar Nederland.’’

Eind februari wil Van Helden naar Vietnam reizen om het hotel alvast te bekijken. ,,De reizen werden toen al opgeschort. Dus dat was niet mogelijk.’’ Ondanks de beginnende corona-uitbraak, verwacht hij dan nog dat hij snel weer aan de slag kan. Weken later heeft hij echter nog steeds geen duidelijkheid. ,,Aziaten zeggen niet altijd wat ze denken.’’ Steeds opnieuw probeert hij telefonisch en via de mail duidelijkheid te krijgen over zijn nieuwe baan. ,,Maar ze lieten niets meer horen.’’

Toeslagen

De pandemie wordt steeds heftiger, dat verkleint de kans op de baan in Vietnam. Daarom besluit van Helden in Nederland te gaan solliciteren. ,,In het begin nog wel met een half oog gericht op Vietnam.’’ Dat is financieel ook nodig. Van Helden is niet in vaste dienst bij de hotelketen. Daarom ontvangt hij sinds december vorig jaar geen salaris meer.

Omdat hij zo lang in het buitenland heeft gewoond en gewerkt met zijn gezin, heeft hij ook geen recht op een uitkering. ,,Maar ook niet op kinderbijslag of andere toeslagen, omdat we geen binding met Nederland hebben, zoals dat officieel heet.’’ Het afgelopen jaar moest hij daarom goed op de uitgaven letten. ,,En dat was best lastig. Omdat we altijd in de tropen hadden gewoond, moesten we bijvoorbeeld winterkleding kopen.’’

Ondanks zijn uitgebreide cv met veel ervaring in het buitenland blijkt het lastig om hier een baan te vinden, ervaart hij. ,,In de horeca is het momenteel natuurlijk heel lastig. Daar zijn weinig vacatures en dat zal de komende maanden wel zo blijven.’’ Daarom keek hij ook naar andere sectoren zoals manager van showrooms, vestigingsmanager van een oogkliniek en docent op de hotelschool. ,,Dienstverlening zie je natuurlijk ook bij andere beroepen en daarnaast ben ik financieel goed onderlegd.’’ Toch kreeg hij tot nog toe alleen maar afwijzingen. ,,Een paar keer ben ik op gesprek geweest, maar meestal kreeg ik een mailtje dat ik het niet was geworden.’’

Omgedraaid

Van Helden overweegt inmiddels om een eigen bedrijf te beginnen of zich eventueel om te laten scholen. Wel is hij van plan voorlopig in Nederland te blijven. ,,We kennen het land. We voelen ons hier thuis, de zorg is goed. Dat is fijn met de pandemie. En de kinderen leren hier goed Nederlands op school.’’

De vrouw van Van Helden heeft sinds november een baan. ,,De rollen zijn nu omgedraaid. Zij werkt en ik ben veel thuis met de kinderen.’’ Dat is ook hard werken, maar wel leuk, vindt hij. ,,In Brunei werkte ik ruim 50 uur per week. We woonden in het hotel. ’s Ochtends zag ik de kinderen bij het ontbijt, maar soms lagen ze al te slapen als ik ’s avonds thuiskwam.’’ Toch wil Van Helden snel weer aan het werk. ,,Ik blijf altijd positief, maar ik mis het contact met de mensen. De grote diversiteit van de gasten in het hotel. De vrolijkheid.’’

Ww-uitkeringen Het aantal ww-uitkeringen in november daalde na de flinke stijging in oktober. In november vroegen in totaal 33.000 mensen een uitkering aan. Tegelijkertijd zetten bijna 35.000 mensen hun ww-uitkering stop. In totaal kregen begin december 276.000 Nederlanders een ww-uitkering. 1900 minder dan vorige maand. Dat is overigens nog steeds een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In de meeste sectoren daalde het aantal aangevraagde ww-uitkeringen in november. Dat geldt niet voor de horeca en catering waar juist een toename te zien was van 14,5 procent, het aantal ww-uitkeringen vanuit de cultuursector steeg met ruim 6 procent. In de sector vervoer en logistiek was een toename te zien van ruim 1 procent.

