Joke (48) is online drukker: ‘Altijd leuk als je ergens je eigen werk herkent’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Joke de Swart (48) is online drukker bij Reclameland in Westerbroek.

Als iemand op een verjaardag vraagt wat je voor werk doet, wat zeg je dan?

,,Ik vertel dat ik achter de flatbedprinter sta, een printer voor platte materialen. Daar bedrukken we onder meer reclameborden en vlaggen mee. Ik krijg het ontwerp van de klant binnen via de computer, laad het materiaal en zorg dat het ontwerp er netjes op komt te staan. Daarbij let ik ook of de kleuren kloppen en er geen vlekken of vegen zijn.’’

Hoe lang doe je dit werk al?

,,Ik werk nu drie jaar voor Reclameland, maar ik zit al dertig jaar in de grafische sector.’’

Hoe is het werk veranderd in die tijd?

,,Ik sta daar nooit zo bij stil, maar nu ik erover nadenk: ontzettend veel is er in het vak veranderd. Vroeger moest een klant bijvoorbeeld echt langskomen voor een ontwerp. Dan werd dat door de ontwerper getekend en dan werd het gedrukt. Nu kunnen mensen iets maken achter hun eigen computer. Ook het drukken zelf is veranderd: veel meer gaat automatisch. Ik hoef bijvoorbeeld niet meer met de hand films te monteren en die vervolgens op de plaat te belichten.’’

,,Alles kan nu ook veel sneller. Ik heb vroeger tijdschriften en boeken gemaakt, dan moest je telkens van iedere pagina honderden afdrukken maken voor je naar de volgende kon. Daar was je wel een week mee zoet. Nu kan je met een druk op de knop het hele boekje in een keer drukken. Dat scheelt enorm veel tijd.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede drukker te zijn?

,,Je moet kleuren goed kunnen herkennen en oog voor detail hebben. Perfectionistisch zijn helpt zeker - dat ben ik zelf ook wel. Als er ook maar iets niet blijkt te kloppen en ik ben niet tevreden, dan doe ik gelijk alles opnieuw. Het product dat je levert moet keurig in orde zijn. En je moet voor dit werk wel een opgeruimd, net persoon zijn. Na iedere opdracht moeten je printer en je werkplek brandschoon zijn, om de volgende keer vlekken en andere ellende te voorkomen. Mijn eerste werkgever zei altijd, je machine moet zo schoon zijn dat je er je boterham op moet kunnen leggen en die daarna gewoon moet kunnen opeten.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Dat ik iets kan maken waar andere mensen blij mee zijn. Je begint met een blanco materiaal en daar maak je dan iets moois van, geweldig vind ik dat. Het is ook altijd leuk als je ergens je eigen werk herkent. Ik maak veel bedrijfsvlaggen, die zie je dan hangen als je langsrijdt. Ik heb ook bierviltjes bedrukt, die lagen in de kroeg. Dan zeg ik wel even tegen degenen met wie ik ben: Kijk, die heb ik gemaakt.’’

En wat is er minder leuk?

,,Als we iets moeten herdrukken. Dat kan omdat de klant niet tevreden is met wat we leveren. Dat is nooit leuk, want je hebt er immers je best op gedaan. Maar het komt ook weleens voor dat we iets opnieuw moeten maken omdat het product beschadigd is geraakt bij het verzenden. Dan komt een reclamebord in duizend puzzelstukken aan, en moet het allemaal opnieuw. Daar kan ik echt enorm van balen.’’

Hoe is het contact met je collega’s?

,,Heel prettig. Je werkt ieder alleen op je eigen plek maar we zien elkaar genoeg. Tussendoor maak ik met iedereen wel een praatje. Maar het gebouw is zo groot - ze hebben er onlangs nog een hal aangebouwd - dat je elkaar soms misloopt. Dan lijkt het of je helemaal alleen bent, maar dan kom je opeens je collega’s tegen in de kantine of bij de koffie-automaat. Dan is het van, o, jij ook hier?’’

Blijf je dit werk doen tot aan je pensioen?

,,Dat denk ik niet. Ik vind het werk heel erg leuk, maar fysiek is het wel zwaar. Ik ben een van de weinige vrouwen die dit werk doen. Soms moet ik een materiaalrol klaarzetten in de machine, zo’n ding weegt wel wat kilo’s. Gelukkig ben ik zelf ook geen klein poppetje, dus ik red het voorlopig nog prima.’’

,,Het is wel zo dat de techniek zich steeds verder ontwikkelt. Er bestaan al automatische aanvoersystemen met lopende banden en dergelijke. Dan hoef je zelf niet zoveel te tillen en zou je het vol kunnen houden tot je 80ste - bij wijze van spreken dan hoor, haha. Ik hoop ook weer niet dat ik nog zo lang hoef door te werken.’’

