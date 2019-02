Kabinet maakt bedrijfsuitje en kerstpakket aantrekkelijker

Midden- en kleinbedrijf

De verruiming van de regeling komt er volgens de staatssecretaris op voorstel van ondernemers zelf. Zij mochten meepraten over de invulling van een lastenverlichting van 100 miljoen euro die het kabinet al in augustus in het vooruitzicht had gesteld. ,,We willen laten zien dat dit kabinet er ook voor het midden- en kleinbedrijf is, en daar willen we geld voor uittrekken.’'