Kok Jasper (23): ‘Toen ik leerling was, verdiende ik meer dan nu’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jasper (23) werkt 40 uur in de week als zelfstandig kok.

Wat verdien je?

,,Ik verdien 2150 bruto in de maand. Netto houd ik 1800 euro over. Als het restaurant open is - nu met het virus zijn we alleen in de weekenden voor afhalen open - krijg ik fooi. Dat wisselt tussen 200 en 400 euro per maand. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Het is een mooi gebaar om te krijgen van de gasten.”

Blij mee?

,,Ja, absoluut. Ik heb het wel goed voor elkaar, want een oud-collega van mij is sous-chef en hij verdient 200 euro meer, maar heeft ook drie keer zoveel verantwoordelijkheid. Dus ik ben wel blij dat ik dit verdien.”

Quote Een vriend van mij werkt in een sterrenres­tau­rant en verdient hetzelfde als ik, maar hij draait geen 40 uur in de week, maar 70 uur

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Die heb ik niet, behalve dat ik een maaltijdvergoeding krijg. Ik kan mee-eten op het werk.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Ja. Mijn huidige werkgever zat met hoge nood om een kok te zoeken. Tijdens het sollicitatiegesprek heb ik gezegd: ik wil 2150 euro verdienen. Hij bood toen 2000 euro. En toen zei ik: ik ben het wel waard. En daarbij, toen ik deze zomer naar een nieuwe baan zocht, lag het werk voor het oprapen. Mijn baas keek m’n chef aan en die knikte en zei: probeer het maar. Onlangs heb ik nog een functioneringsgesprek gehad. En toen zeiden ze: je bent inderdaad die 2150 wel waard. Dat vond ik mooi om te horen.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Nee. Ik werk met twee anderen in de keuken, maar zou niet weten wat zij verdienen. Eentje is de bedrijfsleider en zal ongetwijfeld meer verdienen. Die ander zal hetzelfde salaris hebben als ik, of iets meer vanwege zijn ervaring.”

Zou je het willen weten?

,,Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Vooral wat mijn bedrijfsleider verdient. Het zou een extra motivatie voor me kunnen zijn om daar ook naar te streven. Het is een taboe om het er met je collega’s over te hebben. Al merk ik de laatste tijd dat mensen er wat meer open over zijn. Een collega uit bediening zei laatst: ik verdien 12 euro per uur. Bij mijn bedrijfsleider vind ik dat anders. Ik durf niet op hem af te stappen en te vragen: wat verdien je nou eigenlijk? Dat is me iets te nieuwsgierig. En voelt een beetje raar.”

Quote Ik durf niet op mijn bedrijfs­lei­der af te stappen en te vragen: wat verdien je nou eigenlijk?

De horeca is geen vetpot, hè?

,,Nee, zeker niet. In mijn ogen is het een van de slechtst betaalde sectors van het land. Ik had laatst opgezocht wat mijn minimum zou zijn en dat was nog net geen 1600 euro bruto. In vacatures staat er wel vaak bij dat je een salaris krijgt boven de CAO.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik leef vandaag, maar het zou zomaar kunnen zijn dat wij het met de corona niet gaan redden. Ik hoop wel meer te gaan verdienen. En ik denk dat het met dit bedrijf wel gaat lukken. Want voor corona zaten we vier van de zes dagen vol. Het concept werkt, het eten is goed, de bediening is top. Dus als ik hier blijf werken verwacht ik wel salarisverhoging. En stel, ik ga ooit weer ergens anders werken, dan ga ik gewoon weer onderhandelen. Een eigen zaak wil ik niet. Ik weet van mezelf dat ik daar niet de discipline voor heb. En ik durf dat ook niet. Want stel dat je een restaurant opent en het loopt niet? Ik kies liever voor zekerheid.”

Verdient Jasper genoeg?



Leeftijd: 23

Aantal jaar werkervaring: 5

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: mbo-3

Functie: keuken

Branche: horeca



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 1211 euro. ,,Wat erg, hè. Toen ik leerling was verdiende ik zelfs meer.”



*Noot van de redactie: de uitkomsten van de Salariswijzer zijn gebaseerd op dit specifieke individuele geval en zijn accuraat op het moment van publicatie.

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Of hoeveel je bij een nieuwe functie kunt vragen? Vul de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank in en je weet het!

Meedoen met deze rubriek? Stuur een mailtje!

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.