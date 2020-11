Koningin Máxima maakt winnaars Koning Willem I prijs bekend

Koffie én een plant to go: zo inventief zijn deze onderne­mers in coronatijd

10 november Wie als ondernemer wil overleven in crisistijd, zal moeten improviseren. In de ene hand een koffie to go en in de andere hand een plant? Of lekker zweten tijdens een work-out in een lege technoclub? Geen probleem voor deze ondernemers. Het roer gaat om.