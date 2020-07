Koolmees onvermurwbaar: pensioenkortingen blijven mogelijk

In het debat over de uitwerking van het pensioenakkoord toonde Koolmees zich gisteravond onvermurwbaar. Hij is niet van plan om in de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel een oogje dicht te knijpen voor pensioenfondsen die volgens de huidige regels te weinig geld in kas hebben. Voor komend jaar strijkt hij weliswaar met de hand over zijn hart en hoeven de meeste fondsen niet te korten, maar voor de jaren daarna geeft hij geen garanties af.

‘Grote onzekerheid’

Volgens Koolmees heeft hij ‘geen idee wat de economie de komende jaren gaat doen’. Hij wijst naar de coronacrisis, die voor schokken op de beurzen heeft gezorgd. Het vermogen van pensioenfondsen, dat grotendeels in aandelen en obligaties zit, schommelt daardoor. De overgang naar een nieuw stelsel, voorzien tussen 2022 en 2026, is volgens hem met ‘grote onzekerheid’ omgeven. ,,Stel dat er een grote klap komt, dan wordt ons pensioenstelsel natuurlijk geraakt. Ik kan dus niet met zekerheid zeggen dat er niet gekort wordt.”

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitwerking van het pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord dat het kabinet en sociale partners hebben gesloten kan rekenen op een grote Kamermeerderheid, maar leidt tot felle weerstand bij oppositiepartijen PVV, SP en 50PLUS. Zij willen het huidige stelsel behouden en roepen Koolmees op de rekenrente kunstmatig te verhogen. Daardoor gaan de dekkingsgraden van pensioenfondsen omhoog, zijn kortingen van de baan en komt indexatie in zicht.

Koolmees kreeg het in het debat aan de stok met oppositiepartijen. Kamerlid Corrie van Brenk (50PLUS) wil vasthouden aan het huidige pensioenstelsel en vindt dat Koolmees moet versoepelen.

Renteknop

Volgens Koolmees zorgt het draaien aan de renteknop er echter voor dat werkenden en jongere generaties de rekening betalen. Daartoe is hij niet bereid. Zolang pensioenfondsen nog in het oude stelsel zitten, moeten de huidige, strenge regels gelden, meent hij. Pas zodra fondsen overgaan naar het nieuwe systeem met een minder zeker pensioencontract zijn er volgens Koolmees minder buffers nodig om de verdeling tussen de generaties te bewaken en kunnen rendementen eerder worden uitgekeerd.

Wel beloofde Koolmees dat het kabinet de koopkrachtontwikkeling van alle groepen, gepensioneerden incluis, in de gaten zal houden. De afgelopen jaren werd de AOW wel steeds verhoogd (indexatie) en nam het kabinet daarnaast aanvullende maatregelen om AOW’ers tegemoet te komen, zoals verhoging van de ouderenkorting. Koolmees zei er niet bij of het kabinet voor komend jaar opnieuw van plan is om bij te sturen.

Omtzigt wil hoorzitting

Veel Kamerleden zitten nog vol vragen over hoe de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel eruit komt te zien. Koolmees moest de antwoorden daarop schuldig blijven: hierover wordt met sociale partners nog door gesproken.

De komende maanden zet Koolmees de afspraken uit het pensioenakkoord om in wetgeving. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt eist dat er na de zomer eerst nog een grote hoorzitting wordt gehouden, zodat duidelijk wordt wat de ‘grootste pensioenhervorming in de geschiedenis’ tot in detail behelst. Ook wil hij dat Koolmees in gewone mensentaal opschrijft wat er is afgesproken, zodat iedereen het pensioenakkoord kan begrijpen en er draagvlak in de samenleving kan worden behouden.