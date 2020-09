Kort nachtje gehad? Zo kom je de werkdag toch goed door

Iedereen slaapt weleens slecht, dan rommel je zo’n dag toch wel door?

,,Zeker, al is dat zonde. Intuïtief zullen veel mensen meer koffie willen drinken op zo’n dag, maar daarmee holt de slaapkwaliteit in de nacht die komt achteruit, waardoor je nóg vermoeider raakt. Of je hersenen sturen je overdag een signaal voor meer suiker, terwijl dat niet zal helpen. Je kunt ook gewoonten aanleren waarvan we weten dat ze wél werken. ’s Morgens zonlicht pakken bijvoorbeeld, dat geeft je brein een boost. Net als bewegen en water drinken. In elk geval niet meteen aan de koffie gaan, je lichaam heeft na zo’n slechte nacht de tijd nodig om rustig wakker te worden. Je voelt je vermoeid, juist omdat je hersenen nog in een slaapstand staan.’’