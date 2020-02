Korting op lesgeld voor gymleraar die overstapt naar basisschool

Zo wil Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven stimuleren dat zij aan de slag gaan op die plekken in het onderwijs waar een groot tekort aan docenten is. Dat is niet alleen het geval in het basisonderwijs, maar ook bij sommige vakken op de middelbare school, zoals wiskunde en scheikunde.

Duurder

Nu betalen mensen die bijvoorbeeld de opleiding voor leraar lichamelijke opvoeding hebben gedaan of de lerarenopleiding aardrijkskunde of geschiedenis voor een tweede opleiding nog het fors duurdere instellingscollegegeld, wat voor de Pabo doorgaans rond de 7000 euro per jaar betekent. Studenten die met een diploma van een andere studie op zak kiezen voor de Pabo, betalen al het lagere, wettelijke collegegeld van 2083 euro.



Van Engelshoven wil niet zo ver gaan dat de opleiding voor iedereen die aan de slag wil in het onderwijs nog goedkoper of zelfs gratis wordt. ,,Dat zou dan ook moeten gelden voor de zorg of andere tekortsectoren. Alle andere studenten moeten dat weer gaan betalen. Niks is uiteindelijk gratis.”

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs kondigt in een interview met deze krant een aantal maatregelen aan die de keus voor de Pabo goedkoper en aantrekkelijker moeten maken.

Stagevergoeding voor Pabo-studenten

Ook moeten in de strijd tegen het lerarentekort alle Pabostudenten een vergoeding krijgen tijdens hun stage op een basisschool. Die oproep doet Van Engelshoven aan de vooravond van een Kamerdebat over leraren. Zij noemt het ‘een gemiste kans’ dat schoolbesturen in veel gevallen nog geen stagevergoeding bieden voor hun stagiairs. ,,In het hoger beroepsonderwijs is een stagevergoeding van tussen de 200 en 350 euro per maand gebruikelijk. Dat gaat je als school de kop niet kosten.”

Van Engelshoven kan een stagevergoeding niet afdwingen, maar zou graag zien dat stagevergoedingen in de cao geregeld worden. Voor de stage in het laatste jaar van de Pabo, waarbij de studenten ook zelfstandig lesgeven, krijgen studenten een contract en moeten zij volgens de cao wél worden betaald. Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond bleek vorig jaar nog dat vier van de tien Pabostudenten ook daar geen cent voor krijgen.