Landschapsarchitect Timo (37) ontwerpt onze buitenruimte: ‘Als kind las ik al boeken over tuinen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Timo Cents (37), landschapsarchitect bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis.

Hoe leg je aan je vrienden uit wat voor werk je doet?

,,Een landschapsarchitect geeft vorm aan de buitenruimte. Overal waar de architect stopt, gaat de landschapsarchitect verder. Denk aan het ontwerpen van de openbare ruimte en landschappen bij nieuwe woonwijken en stedenbouwkundige plannen.

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

,,Ik ben op dit moment bezig met het ontwerp van verticale bossen ‘Wonderwoods’ op daken bij het Jaarbeursplein in Utrecht. Daarnaast is recentelijk het nieuwe kantoor van Triodos Bank opgeleverd op een oud historisch landgoed. Ik was daar verantwoordelijk voor het ontwerp van de buitenruimte.”

Is dit vak in opkomst, nu steeds meer bedrijven bezig zijn met duurzaamheid?

,,Het vak is al heel oud, in de jaren 50 zijn de eerste landschapsarchitecten in Wageningen afgestudeerd. Wel merken we dat het belang van ons werk steeds groter wordt door de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Mensen zijn op zoek naar groen dat water op kan vangen, willen schaduw en verkoeling en de buitenruimte is ook belangrijk voor de leefbaarheid. Als je uitzicht hebt op groen, maakt dat het huis al meer geld waard.”

Is het leuk om het resultaat van je werk in het echt te zien?

,,Het is bijzonder om te zien dat wat je in je hoofd hebt bedacht ook werkelijkheid wordt. Natuurlijk kunnen we met hedendaagse technieken zoals 3D en VR vooraf al wel steeds duidelijker zien hoe iets gaat worden.”

Ben je veel buiten of toch ook achter de computer?

,,Ik ben veel onderweg. We hebben bij Arcadis een groot team van dertig landschapsarchitecten en stedenbouwers. Sommige collega’s zitten veel achter de computer om ontwerpen uit te werken, maar ik ben zelf ook veel in het land om dingen af te stemmen. Veel mensen hebben een mening over hun leefomgeving en dat vraagt om terugkoppeling en overleg. Dat maakt het werk heel dynamisch, ik heb contact met allerlei organisaties en verschillende mensen.”

Eigenlijk is dit werk dus veel meer dan alleen het ontwerpen van een omgeving?

,,Ja, je moet alle wensen integreren in een plan. Dat levert direct weer reacties op waar je over in overleg gaat. We zijn gewend om aan grote tafels te schetsen en in teams samen te werken. Dat was in coronatijd wel anders. Workshops en bewonersparticipatie gingen allemaal online. Dat was even wennen. Ik vind het fijn dat het nu weer iets losser is en je elkaar weer in de ogen kunt kijken.”

Wat maakt dit voor jou een droombaan?

,,Van kinds af aan was ik al geïnteresseerd in de buitenruimte, ik haalde zelfs boeken over tuinen uit de bibliotheek. Het leukste aan de buitenruimte vind ik dat een tuin of buitenruimte constant en per seizoen verandert.”

Over wat voor kwaliteiten moet een landschapsarchitect beschikken?

,,Je moet creatief en oplossingsgericht zijn. Je hebt kortetermijnoplossingen en langetermijnplannen, bijvoorbeeld als het gaat over de energietransitie. Sommige dingen kun je nu niet aanpakken, maar in de toekomst wel. Of als er een nieuwe weg aangelegd moet worden in toekomst, dan reserveer je daar nu al ruimte voor. Als laatste moet je communicatief sterk zijn. We werken veel met schetsen en beelden, maar er hoort ook een goed verhaal bij een ontwerp.”

Vragen vrienden je nu ook om hun tuin te ontwerpen?

,,Ja, dat gebeurt inderdaad. In principe heb je daar een tuinarchitect voor. Maar voor goede vrienden wil ik altijd wel meedenken. Mijn werk is echt een passie, die ik heel lang - ook 's avonds - kan volhouden. Al moet ik er wel een beetje op letten dat ik dat niet te veel doe.”

