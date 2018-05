Leerkrachten basisschool komen niet aan pauze toe

Video Zó vind jij je passie in het werk

2 mei Wie kent ze niet, mensen die hun passie in het werk gevonden hebben. Ze kunnen over niets anders praten. Irritant soms. Maar stiekem maakt het ook best onzeker. Is het dan slecht dat jij niet huppelend naar je werk gaat? Geen paniek! In de Succesminuut geeft Charlotte van 't Wout (carrièrecoach en onze columnist) drie tips om jouw passie te vinden.