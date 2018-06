'Lieg nooit over relatie op het werk'

Dát de prominente GroenLinksers Rik Grashoff en Marjolein Meijer een relatie kregen, was niet per se het probleem. Wel dat het Kamerlid en de partijvoorzitter het in eerste instantie niet vertelden aan de partij en er later ook nog over bleken te hebben gelogen. Het maakte de positie van de twee onhoudbaar.

Ander recent voorbeeld: dát de toppers van het Openbaar Ministerie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos een relatie kregen, was niet per se het probleem. Wel dat ze er officieel jarenlang over zwegen en de een ondertussen een promotie kreeg van de ander.

Vertrouwen

Sinds de relatie van de OM'ers door NRC naar buiten werd gebracht, zijn beiden met 'verlof'. Er wordt niet verwacht dat ze nog op hun topposities terugkeren. ,,Verliefd worden op een collega mag uiteraard, de vraag is hoe je ermee omgaat. Zeker als het gaat om mensen in niet gelijkwaardige posities", zegt arbeidsrechtadvocate Liesbeth van Duyneveldt. ,,Het gaat mis als mensen een relatie niet melden en zeker als ze er over liegen, bijvoorbeeld over wanneer de relatie precies is begonnen." Als het tot een rechtszaak komt, staat de werkgever daardoor vaak in zijn recht. ,,Dan wordt er betoogd dat het vertrouwen weg is, dat houdt vaak wel stand bij de rechter."

Niet melden, zeker als het gaat om een relatie tussen werknemer en de chef, leidt tot een 'integriteitsprobleem', zegt Annelies van der Velden, vertrouwenspersoon bij Zorg voor de Zaak. Zij pleitte al eerder voor een gedragscode voor verliefde collega's. Je baas heeft niets te zeggen over jouw privéleven, maar hij of zij moet wel zorgen dat de productiviteit of werksfeer niet lijdt onder liefde op het werk. Van der Velden: ,,Werkgevers kunnen het beste een gedragscode instellen. Zo kun je aangeven wat er van werknemers verwacht wordt op dit gebied. Dat is eerlijk voor iedereen.’’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde in 2012 dat 296.000 mensen in het openbaar een relatie met een collega hebben.