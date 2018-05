LinkedIn bestaat 15 jaar: ‘Het is als zuurstof voor me. Ik kan niet zonder’

Medik was een van de eerste 1,5 miljoen mensen wereldwijd die zich aanmelden. ,,Dat was in 2004, net toen het bekend raakte in Nederland. Ik werd uitgenodigd. De eerste twee uitnodigingen negeer je nog, maar bij de derde werd ik toch wel nieuwsgierig en heb ik me aangemeld. In het begin was het niet meer veel meer dan een vacaturedatabase. Dat is nu wel anders.’’



Medik geeft inmiddels LinkedIn-trainingen. Daar is steeds meer vraag naar. ,,Men lijkt steeds meer in te zien hoe belangrijk het is om je te profileren op internet. Als mensen je naam intypen, is vaak het eerste wat ze zien je LinkedIn-profiel.’’



Ik geef voornamelijk trainingen aan 45-plussers, de generatie die er niet mee is opgegroeid. Ik leer ze hoe ze een profiel maken waarin ze overkomen zoals ze echt zijn. Het moet namelijk geen marketingpraatje worden. Daar prikken mensen doorheen.’’



Hoe heeft ze 15 jaar LinkedIn ondervonden? ,,Er is intussen zoveel veranderd en dat doet het nog steeds. Er komen steeds meer functies bij, zoals dat je nu zelf artikelen kan toevoegen. Zeker de afgelopen twee jaar, sinds de overname door Microsoft, is het bijna niet meer bij te houden. In mijn trainingen waarschuw ik daar al voor, ‘wat ik nu uitleg kan volgende week alweer anders zijn.’ Maar ik vind de veranderingen meestal wel ten goede hoor. Je merkt daarin dat LinkedIn echt luistert naar de feedback van gebruikers.’’



Medik ziet LinkedIn alleen maar groter worden. ,,In het begin had ik nog mijn twijfels, maar nu kan ik me niet voorstellen dat we het ooit niet meer gebruiken. Ik denk dat alleen maar meer mensen het belang ervan gaan inzien en lid worden.’’