Maak je werkplek coronaproof met sensor die je vertelt hoeveel mensen er op kantoor zijn

Veel thuiswerkers willen inmiddels wel weer naar kantoor, al is het maar voor een paar dagen. Dataplatform BeSense zet samen met partners slimme technieken in die werkplekken klaar maken voor de 1,5 metersamenleving. ,,Wij kunnen werknemers het vertrouwen geven dat een werkplek beschikbaar, veilig en schoon is.’’

BeSense is een bedrijf dat een dataplatform ontwikkelde dat informatie over werkplekken verzamelt. Samen met bouwbedrijf Heijmans en schoonmaakbedrijf CSU zet BeSense dit systeem nu in om werkplekken veiliger te maken en op deze manier geschikt te maken voor de 1,5 metereconomie.



Volgens Jeroen Groenen, manager van BeSense, is een veilige en schone werkplek van essentieel belang als meer mensen terugkeren naar kantoor. ,,Je hebt meer nodig dan alleen bureaus die ver uit elkaar staan. Bedrijven hebben ook een veilig binnenklimaat en schone werkplekken nodig, zodat de besmetting tot een minimum beperkt kan worden.’’

De techniek die BeSense gebruikt is niet nieuw, het bedrijf ontwikkelt al jaren slimme technieken om data te verzamelen over werkplekken. Denk daarbij aan actuele informatie over of een werkruimte bezet is of dat ergens de temperatuur omlaag kan omdat iedereen op die verdieping naar huis is. Diezelfde technieken worden nu samen met de kennis en kunde van Heijmans CSU ingezet om een kantoor coronaproof te maken. ,,We kunnen via de data zien hoe vaak een werkplek is gebruikt, welke vleugels bezocht zijn en welke niet. Zo kan de schoonmaakploeg beter en preciezer worden aangestuurd.”

Plattegronden

Daarnaast weten de sensoren ook of een bureau bezet is of niet. Dat is volgens Groenen erg handig omdat er een schaarste gaat ontstaan aan werkplekken in verband met de 1,5 meter afstand, kantoren kunnen gewoonweg niet alle bureaus kwijt. ,,Je kunt dan thuis inloggen of onderweg en op je smartphone zien hoe het met de bezetting zit. Als er geen plek meer is, blijf je thuis.”

De data kunnen ook worden ingezet om slimme plattegronden te maken. Hier is meer informatie op te zien over de veiligheidsmaatregelen die op kantoor genomen worden. ,,Zoals in welke gangen eenrichtingsverkeer geldt en welk trappenhuis je kan pakken als je omhooggaat en welke als je weer terug naar beneden moet”, licht Groenen toe.

Volledig scherm Slimme plattegronden geven aan of plekken bezet zijn en welke bureaus extra goed schoongemaakt moeten worden. © BeSense

Buitenlucht

Bouwbedrijf Heijmans ziet dat het slim is om de ventilatiesystemen aan te passen, weet Groenen. ,,Je kunt er natuurlijk van uitgaan dat een ventilatiesysteem voor redelijk schone lucht zorgt, maar de systemen die kantoren nu hebben zijn ingericht op een normale situatie.”

Door de ventilatie aan te passen voorkom je dat vieze lucht rondgepompt wordt, legt Groenen uit. ,,Je wil natuurlijk voorkomen dat lucht met virusdeeltjes doorgesluisd wordt van de tweede naar de derde etage.” Dat betekent dat de lucht niet hergebruikt mag worden, dus hiervoor moet de recirculatie uitgeschakeld zijn zodat alleen schone buitenlucht wordt binnengelaten.

Trapleuning

Een ander middel om een veiligere en schone werkplek te realiseren is het aanpakken van contactpunten op een kantoor, Want die zorgen immers voor besmettingsgevaar. Daarom zetten BeSense, CSU en Heijmans een 3D-geprinte haak in die je aan je broek kunt hangen. ,,Iedereen heeft dan een eigen haak waarmee je deuren openmaakt, de trapleuning vastpakt of de automaat bedient.”

Volledig scherm Een 3D-geprinte 'haak' zorgt ervoor dat contactpunten niet voor besmetting kunnen zorgen. © BeSense

Cleaningkits

De oplossingen waar Groenen over vertelt, stellen werknemers gerust. ,,We kunnen ook cleaningkits meeleveren, zodat de gebruiker er zelf ook nog even met een doekje overheen kan gaan. Met al deze tools geven wij werknemers het vertrouwen dat hun werkplek veilig en schoon is.”

Maar is dat wel lang genoeg vol te houden, zo’n 1,5 metereconomie op kantoor? Groenen gelooft dat alles vanzelf went. ,,Dat is ook zo gegaan met het handen schudden. Ik weet niet meer wanneer ik voor het laatst een hand heb geschud, terwijl je hiervoor automatisch je hand uitstak bij iedere begroeting.”

Op een kantoor op de Amsterdamse Zuidas zijn ze al helemaal coronaproof: