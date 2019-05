Mag je werkgever je verplichten morgen vrij te nemen?

Dit is wat Mirjam leerde na een jaar lang methodes testen om ‘beter’ te werken

29 mei Weer niet alles afgekregen op het werk? Of nauwelijks toekomen aan de taken die je eigenlijk op je to-do-lijstje had staan? Dat levert vaak een onbevredigend gevoel op. Ook auteur en trainer Mirjam Wiersma had vaak last van zo’n ‘slechte’ werkdag. Ze probeerde daarom een jaar lang verschillende methodes uit om efficiënter te werken. Die ervaringen zijn nu gebundeld in haar boek Iedere werkdag een topdag.