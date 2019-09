Makers auto op zonne-energie meest veelbelovende start-up, zegt LinkedIn

LinkedIn stelt jaarlijks een lijst op met de internationaal meest veelbelovende beginnende bedrijven. Dit jaar is er voor het eerst een lijst specifiek voor Nederlandse start-ups samengesteld. Bedrijven die niet ouder zijn dan 7 jaar komen in aanmerking voor een plekje op de lijst en worden beoordeeld aan de hand van de interacties van LinkedIn-gebruikers. Welke start-ups het meest veelbelovend zijn wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, waaronder personeelsgroei en mogelijkheden voor talent om door te groeien.



Winnaar van de eerste Nederlandse editie is Lightyear, een Helmondse start-up die werkt aan een betaalbare auto op zonne-energie. Daarvoor maken ze gebruik van kennis en kunde van de TU Eindhoven, die met hun zonneauto's steevast hoge ogen gooien op races voor dit type auto’s. Tweede op de lijst werd Felyx, van de app waarmee elektrische scooters gehuurd kunnen worden, en derde werd online supermarkt Picnic.



Lightyear is blij met de eerste plek. ,,Er was bij ons wel bekend dat we op de lijst zouden voorkomen, maar dat we eerste zijn is wel een verrassing’’, zegt Maijke Recerveur, chief organisation officer bij de start-up. ,,LinkedIn is voor ons een belangrijk hulpmiddel voor marketing en recruitment. Over de hele wereld bereik en we halen er potentiële kandidaten mee binnen.’’