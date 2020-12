Marcel (46) kreeg twee banen tegelijk aangeboden, maar staat nu alsnog op straat

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Marcel Beijerink (46) uit Borne was commercieel medewerker binnendienst. Hij kon kiezen uit twee functies, maar na twee weken moest hij al afscheid nemen van zijn nieuwe collega’s.

Marcel Beijerink (46) uit Borne kreeg in augustus twee banen tegelijkertijd aangeboden. Hij koos voor zekerheid. Dacht hij, maar dertien dagen later stond hij alweer op straat. En die andere baan? Die was inmiddels alweer vergeven. ,,Toen zat ik wel een paar dagen chagrijnig op de bank.’’

In november 2019 begint Beijerink als allround medewerker van een badkamerwinkel. ,,Ik had het er naar mijn zin. Leuke collega’s en het werk was afwisselend.’’ Door corona komt er niet minder, maar juist meer werk binnen. ,,In plaats van een dure vakantie, kiezen mensen ervoor de badkamer aan te pakken’’, zegt Beijerink. Zijn contract liep af op 31 mei. ,,Eerst hoorde ik van de eigenaar dat mijn contract verlengd zou worden met een half jaar.’’ In mei krijgt Beijerink echter te horen van een collega dat hij nog moet werken aan bepaalde punten en dat vanwege onzekerheid door corona zijn contract niet met zes, maar met twee maanden wordt verlengd. ,,Balen, maar beter iets dan niets, dacht ik.’’

Per direct vertrekken

De afspraak wordt nog niet zwart op wit gezet en de dag na Hemelvaart krijgt hij te horen dat er van verlenging tóch geen sprake is. Per direct moet hij vertrekken. ,,Dat had ik helemaal niet zien aankomen. Door die eerdere gesprekken over verlenging kwam het als een enorme verrassing.’’ Met hulp van rechtsbijstand lukt het hem om een transitievergoeding te bedingen, omdat hij pas zo laat duidelijkheid over zijn contract krijgt. ,,De eerste twee, drie weken was ik woest en vooral bezig met die transitievergoeding. Daarna kwam ook het ongeloof en de onmacht.’’

Na twee weken kruipt Beijerink achter zijn computer en begint hij met het versturen van tientallen sollicitatiebrieven. ,,Eigenlijk waren er best veel vacatures.’’ Toch ontvangt hij bijna net zoveel afwijzingen. ,,En soms kreeg ik helemaal geen reactie.’’ Wanhopig wordt hij niet. ,,Ik realiseerde me dat het in deze coronatijd lastig is om een baan te zoeken, maar ergens moest het kwartje toch de goede kant op vallen.’’

En dat gebeurt inderdaad. In augustus krijgt hij niet één, maar twee positieve reacties op zijn sollicitaties. ,,Daar was ik heel erg blij mee. Ik kon weer aan het werk.’’ Na lang wikken en wegen en goed overleg met beide werkgevers, kiest hij voor ‘de grotere partij’. ,,Dat leek me net iets veiliger. En dat bedrijf zei: je krijgt meteen een jaarcontract als je voor ons kiest.’’ In september gaat hij aan de slag als commercieel medewerker binnendienst bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in audiovisuele apparatuur voor instellingen en bedrijven.

Beginnen met een nieuwe baan in coronatijd is ‘best apart’, zegt Beijerink. ,,De eerste paar dagen kon ik nog niet in het systeem, maar meekijken met een collega is ook lastig op 1,5 meter.’’ De dagen daarna buigt hij zich over de databases en werkt hij zich in. ,,Het voelde als een warm bad. Ze vertelden dat ze blij waren dat ik voor hen had gekozen. Ik vond het fijn om weer aan het werk te zijn en om weer te kijken naar de toekomst.’’

Hoofdkantoor

De tweede week wordt hij uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Beijerink verwacht geen slecht nieuws. ,,Mijn proeftijd liep af en mijn jaarcontract zou ingaan, dus even doorspreken hoe en wat leek mij logisch.’’ Maar dat loopt anders. Hij krijgt te horen dat het bedrijf al na twee weken afscheid van hem neemt. ,,Ze vertelden dat ik toch niet in het team paste, maar ik vermoed dat de opdrachten steeds verder opdroogden. Het bedrijf werkte veel samen met scholen, vergaderzalen en universiteiten voor digiborden. Die uitgaven worden nu opgeschort. Waarschijnlijk was ik aangenomen, terwijl ze dat van het hoofdkantoor helemaal niet hadden mogen doen.’’

En dus ploft Beijerink twee weken later alweer werkloos op de bank. ,,Toen was ik wel behoorlijk chagrijnig. Potverdorie, dacht ik. Heb ik me toch te veel laten leiden door mooie woorden.’’ De volgende dag belt hij meteen de andere werkgever met de vraag of die baan nog beschikbaar is. ,,Hij snapte mijn vraag, maar gaf aan dat ze al iemand anders hadden aangenomen.’’ En dus zit er niets anders op dan weer verder te solliciteren.

,,Het valt enorm tegen. Ik heb de afgelopen maanden tweehonderd sollicitaties verstuurd en net zoveel afwijzingen gekregen.’’ Beijerink kijkt bijna dagelijks op Indeed, LinkedIn, Nationale Vacaturebank en bij uitzendbureaus. ,,Als je pech hebt, reageren wel tachtig mensen op een functie. Zie daar maar eens tussen te komen.’’ De zoveelste afwijzing zorgt ook voor frustratie. ,,Ik wil zo graag aan het werk, maar het zal dit jaar niet meer lukken. Bedrijven nemen in december meestal niemand meer aan.’’ Hij hoopt volgend jaar op meer succes. ,,Dat weet ik wel; ik ga vol door.’’

Corona en de economie



De omzet van zakelijke dienstverleners was in het derde kwartaal van dit jaar ruim 14 procent lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. De cijfers zijn wel iets beter in vergelijking met het tweede kwartaal toen de omzet met 18,5 procent daalde. Vooral de reisbranche is zwaar getroffen door de coronacrisis. De omzet in deze bedrijfstak daalde in het derde kwartaal met ruim 60 procent in vergelijking met vorig jaar.



Ook bedrijven gespecialiseerd in reclame zagen hun omzet dalen. In het derde kwartaal noteerden zij een afname van bijna 16 procent. Bij uitzendbureaus slonk de omzet eveneens. Zij maakten in het derde kwartaal ruim 11 procent minder omzet in vergelijking met vorig jaar. Advocaten, notarissen en deurwaarderskantoren vormen een uitzondering. Zij zagen hun omzet juist stijgen met bijna 4 procent.

