Meer 55-plussers vinden betaald werk

video Werknemers met beperking runnen nieuw pakketpunt in Utrecht: ‘Bij mij zijn de pakketjes in goede handen’

21 november Het is een spannende week voor medewerkers van kopieerwinkel De Boemerang in de Utrechtse wijk Terwijde. De zaak, waar mensen werken met een verstandelijke beperking, is vanaf heden een officieel pakketpunt van PostNL. En zo vlak voor de drukke feestdagen is dat bést even wennen.