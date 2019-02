Meer ongevallen op de werkvloer, inspectie werft extra mensen

Bijna helft scholieren heeft een bijbaan, havisten verdienen het meest

25 februari Steeds meer scholieren in het voortgezet onderwijs hebben een bijbaan, blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2018 had bijna 50 procent van de schoolgaande jongeren een bijbaan. Vijf jaar daarvoor was dat nog 42 procent. Havisten verdienen het meest met hun bijbaan, gemiddeld 1800 euro per jaar.