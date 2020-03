‘Meneer Mandje’ heet eigenlijk Ben (77) en staat nog altijd achter de toonbank

Hoe blijft de Nederlandse winkelier overeind tussen grote ketens en internetshops? Ben Strik (77) - ‘meneer Mandje’- en zijn curiosawinkel D’Olde Bakkerieje in Deventer kregen een zetje in de rug door een inmiddels befaamd interview met Maxim Hartman. ‘Het heeft veel reclame opgeleverd.’

Meneer Mandje, dat is de naam waarmee antiekverkoper Ben Strik (77) bekend werd nadat hij in 2013 door presentator Maxim Hartman werd geïnterviewd. Hartman vroeg hem toen een aardewerken mandje aan te prijzen op een steeds kortere manier, waardoor Strik uiteindelijk enkel ‘mand!’ naar de camera schreeuwde. Een optreden in DWDD volgde.

Inmiddels is het fragment op YouTube meer dan 3 miljoen keer bekeken.

Terugkijkend realiseert Strik zich natuurlijk dat Hartman hem in de maling nam, maar hij is er toch trots op. Het heeft zijn curiosawinkel D’Olde Bakkerieje (gevestigd in een bakkerij uit 1380) veel goed gedaan. ,,Ze komen nog altijd van heinde en verre om met mij op de foto te gaan. Het heeft veel reclame opgeleverd.’’

Oud spul

De nostalgische Walstraat in Deventer is volgens hem sowieso een trekpleister voor toeristen en liefhebbers van oud spul. Iets verderop heeft zijn broer Jan het Antyc-Huys J.W. Strik. ,,Samen kopen we inboedels op’’, vertelt Ben. ,,Mijn broer verkoopt het antiek, ik zet vooral de curiosa neer.’’

Zolang het kan, staat Ben hier achter de toonbank, al zal zijn dochter Kitty (47) steeds meer taken overnemen. ,,Elke dag thuis zitten lijkt me vreselijk. Deze winkel is mijn lust en mijn leven.

Wat niet in zijn twee tjokvolle winkelpanden past, zet hij buiten en haalt hij ’s avonds weer naar binnen. Het beroemde mandje is verdwenen. ,,Dat staat nu veilig thuis, dat wil ik nooit meer verkopen.’’