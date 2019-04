Merendeel arbeidsmigranten binnen zes jaar weer vertrokken uit Nederland

Van de ruim 31.000 arbeidsmigranten die in 2011 naar Nederland kwamen, heeft 59 procent binnen zes jaar het land weer verlaten. Ongeveer 3000 mensen uit deze groep - bijna 10 procent - verbleven korter dan een jaar in Nederland. Het grootste deel van de vertrekkers, 7400 arbeidsmigranten, verlaat Nederland in het tweede jaar dat ze hier zijn. In de jaren daarna neemt het aantal migranten dat huiswaarts trekt of zich elders vestigt steeds iets verder af.

Opvallend is het aantal kennismigranten in de groep: vier op de tien arbeidsmigranten vallen onder die noemer. De kennismigranten kwamen vooral uit India. Van hen emigreerde een groot naar Nederland terwijl zij in de dertig waren (38 procent). Dertien procent van hen is in de veertig als ze naar Nederland komen. Deze migranten gingen vaak aan de slag in de specialistische zakelijke dienstverlening (zoals onderzoeks- en adviesbureaus), de handel en de ICT.

Polen

De arbeidsmigranten in overige functies kwamen vooral uit Polen. Van alle banen die in 2017 bezet werden door buitenlandse werknemers werd het grootste deel ook uitgevoerd door arbeidsmigranten uit dit land: Van de ruim 838.000 banen werden er 180.000 bezet door mensen uit Polen. Zij zijn veelal werkzaam in de zakelijke dienstverlening (in dienst van uitzendbureaus) of in de landbouw.

Werknemers uit Midden- en Oost-Europa verdienen het laagste uurloon. Tot tachtig procent van de werknemers uit Polen, Roemenië, Bulgarije en Hongarije krijgen minder dan 15 euro per uur. Werknemers uit landen die al langer bij de Europese Unie horen (Italië, Griekenland, Spanje en Portugal) verdienen vaker meer dan 15 euro per uur. Grootverdieners onder de arbeidsmigranten zijn werknemers uit onze buurlanden België en Duitsland. Van de werknemers uit het Verenigd Koninkrijk verdient zo'n 35 procent zelfs 30 euro per uur of meer.

Werknemers uit Roemenië, Polen, Bulgarije en Hongarije verdienen het minst per uur.