Met deze kleine stappen vind je werk waar je écht blij van wordt

Op zoek naar nieuw werk? Je bent in tijden van corona helaas niet de enige. Opnieuw beginnen kan lastig zijn, zeker als je lang niet meer hebt hoeven solliciteren. In deze reeks helpt trainer en auteur Mirjam Wiersma jou om je sollicitatieskills weer helemaal up-to-date te maken. Vandaag deel één: doen wat er echt toe doet.

Acht jaar lang begeleidde Bronnie Ware, een Australische verpleegster, terminaal zieken. Vaak hadden haar patiënten op het einde van hun leven spijt, zo vertelden ze haar. ,,Had ik mijn leven maar op mijn manier geleid, in plaats van het leven dat anderen wilden’’, hoorde ze vaak. Doe jij op werkgebied gewoon wat van je verwacht wordt? Of neem je even de tijd om je af te vragen of je werk doet wat er voor jou echt toe doet?

Oncomfortabel

Nadenken of je wel op de goede weg zit, is vermoeiend. Het geeft ons vaak een oncomfortabel gevoel. Als je niet goed rijdt, moet je namelijk een andere richting kiezen, maar welke dan? Dat is vaak een lastige vraag. En we zijn al zo druk. Het is makkelijker om gewoon door te blijven rennen. Maar de kans is dan groot dat jij, net als veel van Bronnies patiënten, later spijt krijgt.

Quote Het is makkelij­ker om gewoon door te blijven rennen. Maar de kans is dan groot dat jij, net als veel van Bronnies patiënten, later spijt krijgt

Als je je baan kwijt bent, kun je direct verder sprinten in de richting waarin je al liep, óf je kunt deze tijd gebruiken om even echt stil te staan bij wat jij wilt. Vaak hebben we wel sluimerende wensen. Wat zijn de jouwe? Een mogelijke valkuil is dat je je zoektocht te groot maakt. Een vraag als ‘waar ligt je passie?’ vinden we vaak bedreigend. Daar zou ik dan ook niet mee starten. Begin eens wat kleiner:

Actie 1: Inventariseer

Schrijf aan het einde van iedere werkdag op wat je het leukste vond om te doen. Als je nu niet meer werkt, ga dan eens in gedachten terug naar een werkdag in je vorige baan. Pak je agenda erbij en probeer je zo helder mogelijk voor de geest te halen wat je deed op die werkdag. Waar kreeg je energie van?

Actie 2: Bekijk vacatures

Ga eens grasduinen in vacatures. Pak ook vooral de ‘rare’ mee: functies waar je nog nooit van hebt gehoord, of vacatures waar je helemaal niet voor in aanmerking komt. Kijk naar de functie-eisen. Waar word je blij van? Je hoeft dus niet de hele functie leuk te vinden of te willen solliciteren. Pik de functie-eisen uit die je aanspreken en verzamel ze. Wat zegt die lijst over de richting waarin je moet zoeken?

Actie 3: Ga experimenteren

Ga eens snel en voorzichtig uittesten wat je leuk vindt. Als vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Denk je dat je graag evenementen wilt organiseren? Bied (kosteloos) aan de uitgebreide viering van een verjaardag van een vriend te organiseren. Werk je nog? Word lid van een intern netwerk en organiseer een event of bied aan het teamuitje te regelen. Of ga etentjes voor eenzame mensen organiseren. Wil je coach worden en denk je dat je goed kunt luisteren? Word vrijwilliger bij een telefonische hulpdienst.

Quote Ga eens snel en voorzich­tig uittesten wat je leuk vindt. Als vrijwilli­gers­werk bijvoor­beeld

Actie 4: Springen

Omslachtig? Geen zin in zo’n traject? Als bedrijfsjurist besloot ik ook ontslag te nemen om romantische flirttrainingen te gaan geven. Zonder eerst te experimenteren of alles voorbereid te hebben. Ik ben er maar gewoon in gesprongen. Heerlijk gevoel, het gaf me een enorme hoeveelheid energie. Dat kan dus ook. We werken in ons leven gemiddeld 90.000 uur. Ik zou het doen: springen, bezinnen of allebei.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van de boeken Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder ook over mini-experimenten om je werkdag leuker en efficiënter te maken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier alle video’s over werk en carrière...

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.