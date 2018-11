Met deze studies heb je meeste kans op een vaste baan en hoog salaris

Studenten van de masterstudies accounting, econometrie en tandheelkunde zitten gebeiteld. Met deze studies hebben starters op de arbeidsmarkt een zeer goede positie. Zij komen het makkelijkst aan een vaste baan en beginnen met het hoogste jaarinkomen en uurloon.

Minder zonnige vooruitzichten zijn er voor studenten archeologie, letterkunde en kunst- en cultuurstudies. Hun positie op de arbeidsmarkt is zeer matig te noemen. Veel gaat dat de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen, zo zegt Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. ,,De verschillen tussen opleidingen staan door de jaren heen tamelijk vast. De opleidingen die nu goed scoren, doen dat meestal altijd. Het wijzigt niet heel sterk. Maar garanties heb je nooit. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen of technologische vernieuwingen die het werk kunnen veranderen.’’

Of een opleiding het goed doet of niet, is vaak een kwestie van vraag en aanbod. ,,Accountancy en de nummer twee econometrie zijn allebei heel lastige studies. Degenen die uiteindelijk slagen, zijn schaars. Dat verstevigt je positie op de arbeidsmarkt. Bij de studie psychologie, met 2500 afgestudeerden per jaar, zie je dat dat afgestudeerden uiteindelijk een matige positie oplevert.’’ Uitzondering op de regel is de studie geneeskunde. ,,Hiervoor zijn er per jaar zo'n 2600 afgestudeerden, maar zij vinden toch snel een substantiële baan en het uurloon en jaarinkomen zijn zeer goed.’’

Met de studies accountancy en econometrie heb je de beste carrièrevooruitzichten.

Zwak blijft zwak

Voor het eerst heeft het UWV ook gekeken wat de arbeidsmarktpositie is 10 jaar na afronding van de opleiding. De samenhang tussen de twee blijkt groot. ,,Over het algemeen blijft een goede positie goed en een zwakke blijft zwak. Natuurlijk moet je ook individuele competenties meenemen - de een is gewoon handiger dan de andere of netwerkt bijvoorbeeld makkelijker - maar deze gegevens laten duidelijk zien dat opleidingskeuze heel belangrijk blijft voor het latere loopbaansucces.’’

Archeologie en Letterkunde geven weinig zekerheid op een baan.

Afgestudeerden van financieel economische studies en juridische studies maken in tien jaar jaar wel vaak een sprong naar een betere baan en een beter loon. ,,Dat heeft te maken met de vaardigheden die je opdoet en hoe je die later kan toepassen. Als je een studie als tandheelkunde afgerond hebt, heb je het vak geleerd. Je kan dan al aan de slag als tandarts. Maar een studie als internationaal en Europees recht rendeert pas later. Afgestudeerden moeten eerst hun weg vinden in hoe ze hun vaardigheden kunnen toepassen en moeten op de goede plek terecht komen. Maar daarna kunnen ze wel 40 tot 50 jaar aan de slag.’’

De vooruitzichten van filosofie worden juist minder goed na tien jaar. Hoe komt dat? ,,Het is niet zo dat het slechter gaat na tien jaar met die afgestudeerden - ze krijgen wel een flink hoger jaarsalaris en uurloon dan toen ze begonnen - maar ten opzichte van andere masterstudies valt het tegen. Daar stijgt het nog meer.’’

Het UWV heeft ook onderzoek gedaan naar de vooruitzichten van studenten van het MBO en HBO. De exacte resultaten moeten nog worden doorgerekend, maar Van Smoorenburg kan al een conclusie trekken. ,,De gedachte is vaak dat een academische opleiding altijd een beter loon oplevert. Dat is niet het geval. Het is wel zo dat het gemiddeld salaris bij een universitaire opleiding hoger is dan bij een HBO-opleiding, maar het hangt zeker ook af van de studierichting. Bij 70 procent van de HBO-opleidingen verdien je beter dan met de universitaire studie archeologie.’’

