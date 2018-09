Millennial laat zich niet paaien met vast contract

Het onderzoek van Qompas is uitgevoerd onder ruim 1600 respondenten, studenten in de laatste fase van hun studie en starters die zich maximaal drie jaar op de arbeidsmarkt begeven. ,,Dit is de eerste keer dat we op zo'n grote schaal onderzoek doen naar wat studenten verwachten en hoe starters deze dingen hebben ervaren. Zo kun je vergelijken wat er klopt van de denkbeelden die bestaan over werk en de arbeidsmarkt. We willen dit onderzoek jaarlijks herhalen om beter advies te kunnen geven aan studenten'', zegt onderzoeker Mirjam Bahlmann.

Wat volgens Bahlmann opvalt, is dat studenten onnodig pessimistisch zijn over hun toekomstige zoektocht naar een baan. ,,Studenten denken veel langer bezig te zijn. Slechts een derde denkt dat het ze binnen twee maanden lukt een baan te vinden, maar van de starters zegt 69 procent dat het ze binnen twee maanden is gelukt.''

Tegelijkertijd zegt 65 procent van de studenten stress te krijgen van het idee dat ze straks een baan moeten gaan zoeken. ,,Maar dat is dus eigenlijk niet nodig. Zeker in sectoren waar krapte heerst, zoals de technische sector, vinden starters snel een baan.''

Leuke collega's boven salaris

Wat zoeken de jongeren van nu in een baan? De inhoud van het werk staat bij hen voorop: voor 85 procent van de studenten en de starters is dit het belangrijkste motief om voor een werkgever te kiezen. Twee derde vindt doorgroeimogelijkheden belangrijk en ook het kunnen volgen van een opleiding is een pluspunt. Op plaats vier staat het hebben van leuke collega's, nog boven de hoogte van het salaris.

De mogelijkheid op een vast contract is daarentegen een stuk minder aantrekkelijk. Vijfendertig procent van de studenten en 41 procent van de starters noemt dit een belangrijk keuzemotief. Houden jongeren niet van zekerheid? Bahlmann: ,,Deze generatie wil zich vooral blijven ontwikkelen, en dat hoeft niet per se bij dezelfde werkgever. Ze zijn bereid van baan naar baan te gaan.''

Opvallend belangrijk voor deze generatie blijkt het thema duurzaamheid. Studenten (78 procent) en starters (74 procent) zien graag dat hun toekomstige werkgever zich hiermee bezighoudt. ,,Daar zien we een enorme groei in. Over millennials bestaat het vooroordeel dat ze materialistisch zijn en alleen met zichzelf bezig, maar dit hoort ook bij deze generatie. Ze hebben ook een bepaalde visie en denken aan de toekomst van de planeet.''

Kloof

Als het op de nieuwe generatie aankomt, slaan werkgevers volgens Bahlmann nog weleens de plank mis. ,,Werkgevers denken vanuit hun eigen perspectief. Daardoor ontstaat een kloof met de starter. We zien dat ze in hun eerste baan worstelen met de hoeveelheid verantwoordelijkheid en de verwachtingen. Daar is iets misgegaan in de communicatie. Werkgevers moeten vooraf heel duidelijk zijn over wat er bij de baan komt kijken.''

Ook denkt 57 procent van de starters dat de meeste werkgevers niet weten hoe jonge mensen zich willen ontwikkelen. ,,We raden werkgevers aan hun jonge werknemers vooral te vragen naar hoe ze zich willen ontwikkelen. Deze generatie is ambitieus. Als je hen niet genoeg kansen biedt om te groeien, ben je ze zo kwijt.''