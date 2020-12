Moet je vaak saaie stukken lezen voor werk? Zo vlieg je erdoorheen

Werk aan jezelfBen je geen ster in het doorploegen van lappen tekst? Goed nieuws: je kunt er beter in worden. Met een aantal handige trucjes lees je tot wel twee keer zo snel. Tel uit je tijdwinst!

De gemiddelde persoon leest 200 à 250 woorden per minuut en begrijpt dan ongeveer 50 tot 60 procent van wat hij gelezen heeft, zegt Björn Deusings, directeur van Snellezen.com. „Dat kun je makkelijk verdubbelen.” Maar claims van bedrijven die beweren je te kunnen leren hoe je een boek leest in een uur, noemt hij klinkklare onzin. „Dat soort beweringen heeft snellezen geen goed gedaan.”

Koppensnellen

Lees je dit stukje binnen een minuut uit? Dan heb je niet goed gelezen. Want uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vanaf 350 woorden per minuut het tekstbegrip met rasse schreden achteruit gaat. Bij meer dan 400 woorden per minuut is het geen lezen maar koppensnellen. „Maar ook dat kan af en toe zinvol zijn, als je een tekst globaal wilt scannen”, zegt Deusings.

Volgens Deusings kan iedereen sneller leren lezen, ook mensen die dyslectisch zijn. Het helpt natuurlijk als je lezen leuk vindt, maar verder is het vooral een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Onderstaande tips helpen je op weg.

1. Focus!

„Realiseer je dat lezen een behoorlijke work-out is voor je brein”, zegt Deusings. „Of je nu een roman leest of een taai rapport voor je werk, je moet er eerst inkomen om je erin te verliezen. Dat vergt concentratie en concentratie moet je eerst opbouwen. Als je constant onderbroken wordt of je laat afleiden, is dat killing voor je tekstbegrip. Realiseer je dat je niet kunt multitasken, en dat lezen je volledige focus vraagt.”

2. Neem een actieve houding aan

Hoe lekker ook: ga niet onderuitgezakt op de bank zitten of in bed liggen. „Je brein gaat mee in die inactieve houding”, legt Deusings uit. „Zorg dus dat je rechtop zit.”

3. Begeleid je ogen

Help je ogen een handje – letterlijk – door ze te begeleiden tijdens het lezen. Als je met een vinger of een pen onder de tekst die je leest doorgaat, van links naar rechts, maak je het je ogen makkelijker om de beweging van die bijwijzer te volgen. Deusings: „Zo lees je altijd een stuk sneller en is de kans dat je gedachten afdwalen ook een stuk kleiner. Of je nu op papier leest of op een tablet of telefoon, dit kan altijd. Je maakt hierdoor slim gebruik van de oog-handcoördinatie.”

4. Scan en skim

Deusings raadt mensen altijd aan om vóór het lezen de tekst te scannen en te skimmen, zoals dat heet. Ga er globaal doorheen, bekijk de opbouw en lees alleen de opvallende passages, zoals titels, tussenkopjes en de conclusie. „Zo weet je brein binnen een paar minuten al wat het framework is en heb je veel meer houvast als je begint met lezen. Je maakt als het ware eerst een routekaart voor jezelf.”

5. Annoteer

Lukraak dingen onderstrepen in een tekst heeft niet zoveel zin, zegt Deusings. „Als je klaar bent weet je niet meer wat je waarom had onderstreept. Wilde je het verder uitzoeken, vond je het een belangrijke passage of had je er nog vragen over? Om effectief te kunnen lezen, is het belangrijk dat je een annoteringssysteem hebt dat meer is dan alleen onderstrepen. Zet bijvoorbeeld een kruisje in de kantlijn als je het er niet mee eens bent, een vraagteken als je er nog een vraag over hebt en een uitroepteken als je het belangrijk vindt. Dat stelt je brein in staat om veel actiever aan de slag te gaan met die tekst. Het helpt zowel bij concentratie als tekstbegrip. Maar het moet wel vloeiend gaan om het tempo erin te houden.”

