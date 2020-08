‘Nee’ zeggen moeilijk? Zo leer je niet over je heen te laten lopen

’s Zomers hebben we meer tijd voor onszelf: de perfecte gelegenheid om stappen te maken op loopbaanvlak. In deze serie geven de experts je wekelijks hun beste tips om meer uit je carrière te halen. Vandaag: assertiviteit

Voor jezelf opkomen en niet over je heen laten lopen: vooral vrouwen lijken er moeite mee te hebben. Hoe word je assertiever? De drie grootste valkuilen, en wat je eraan kunt doen.

Valkuil 1 Je kent je grenzen niet

Nee zeggen vind je eng, waardoor je makkelijk over je heen laat lopen. Vooral vrouwen hebben die neiging, zegt Vréneli Stadelmaier, directeur van SheConsult en auteur van het boek F*ck die onzekerheid: ,,We willen zo graag aardig gevonden worden, dat we liever iemand over onze grenzen heen laten gaan dan dat we iets moeten zeggen waardoor de ander ons misschien niet meer aardig vindt.''

Quote Als je gaat schutteren en woorden gebruikt als 'eigenlijk' of 'misschien', blijft het vaag. Zeg gewoon: 'Nee, ik wil nu even geen afspraak maken, want ik heb het te druk’ Carola van Dijk, psycholoog

Dit kun je eraan doen: Wees duidelijk, zegt psycholoog Carola van Dijk, die het boek Hoe word ik assertiever? schreef. ,,Als je gaat schutteren en woorden gebruikt als 'eigenlijk' of 'misschien', blijft het vaag. Zeg gewoon: 'Nee, ik wil nu even geen afspraak maken, want ik heb het te druk.’ Het is prettig voor de ander als die weet waar hij aan toe is. Het dwingt ook respect af.'' Weet je van jezelf dat je moeite hebt met nee zeggen, geef dan niet meteen antwoord. Stadelmaier: ,,Als iemand wil dat je iets voor hem of haar doet, zeg dan: 'Leuk, morgen hoor je van mij.' Dan heb je even tijd om na te denken.''

Valkuil 2 Je praat jezelf iets aan

Je praat jezelf steeds aan dat je niet goed genoeg bent en dat je je maar beter op de achtergrond kunt houden omdat je anders door de mand valt, of denkt voor een ander ('hij of zij zal wel denken dat ik...').

Dit kun je eraan doen: Stadelmaier: ,,We denken altijd dat de ander enorm met ons bezig is, maar dat ís gewoon niet zo. Zorg dat je grip krijgt op die commentaarstem in je hoofd. Hecht niet te veel waarde aan die gedachten, ze zijn vaak niet waar.'' Van Dijk: ,,Richt je antennes eens niet naar de buitenwereld, maar naar binnen. Kijk naar wat je zélf wilt. Heb je zin om naar die werkborrel te gaan? Word je blij van het idee om die extra klus op te pakken? Volg je gevoel en maak dat kenbaar.''

Quote Vooral vrouwen denken dat het egoïstisch of arrogant is als je aan jezelf denkt. Maar waarom zou je egoïstisch zijn als je goed voor jezelf zorgt? Vréneli Stadelmaier

Valkuil 3 Je eist niets op

Je durft niets voor jezelf op te eisen. Een salarisverhoging? No way dat je daarom vraagt, je kijkt wel mooi uit.

Dit kun je eraan doen: ,,Zet jezelf eens boven aan je prioriteitenlijstje'', zegt Stadelmaier. ,,Vooral vrouwen denken dat het egoïstisch of arrogant is als je aan jezelf denkt. Maar waarom zou je egoïstisch zijn als je goed voor jezelf zorgt? Neem een salarisverhoging. Denk niet dat je het niet waard bent en bedenk niet allerlei redenen waarom je die verhoging niet zou krijgen, maar schrijf op waarom je er wél recht op hebt. Dat moeten inhoudelijke argumenten zijn. En laat je niet meteen met een kluitje in het riet sturen als het antwoord nee is, maar zie het als de start van de onderhandeling.''

