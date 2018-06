Niet-drinkers melden zich even vaak ziek op werk als zware drinkers

Hoe werk je zo min mogelijk? De 6 beste tips

9:54 Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Er zijn mensen die het naar aanleiding van de bestseller The 4 Hour Workweek in de praktijk brengen. We spraken de afgelopen weken 16 pioniers over hun minimale werkweek. Uit hun verhalen destilleerden we de zes beste tips.