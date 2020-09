Nils (18) en Jeremy (19) hebben een kledingmerk: ‘We worden vaak niet serieus genomen’

De twee Gelderse jongens kwamen op dit idee tijdens het gamen: ,,Hey, wat dacht je ervan samen iets te beginnen?” Ze wisten niks van marketing, bedrijfskunde of handel. Nils studeerde voorheen ict en wil zich binnenkort aanmelden bij de politieacademie. Jeremy studeert fysiotherapie; allebei hebben ze dus geen enkele verbintenis met het bedrijfsleven.



Toch besloten ze iets op te zetten. Ze hadden allebei interesse in business. Het begon bij concepten bedenken, schetsen maken en uiteindelijk het inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het werd steeds serieuzer en begon steeds meer vorm te krijgen. Rekker: ,,Bij ieder stapje kregen we meer motivatie. Daardoor is het allemaal heel snel gegaan.” In zes maanden tijd was het bedrijf daar, met vorige week het officiële startschot.