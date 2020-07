Onderzoek: kwart werknemers zou psychische klachten niet delen met de baas

Een kwart van de Nederlandse werknemers zou psychische problemen niet met zijn of haar leidinggevende bespreken, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Bijna 60 procent ziet de eigen psychische gezondheid als een privézaak. Lastig, want zo kan er ook geen hulp worden geboden en ligt uitval op de loer.

Onderzoekers van de Tilburgse Universiteit legden aan een representatief panel van bijna 900 werkende Nederlanders de vraag voor of ze psychische problemen met hun leidinggevenden zouden delen. Een kwart geeft aan dat niet te doen. ,,Dat vind ik veel”, stelt onderzoeker Evelien Brouwers, hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. ,,Als je ziet hoeveel mensen er in Nederland werken, is dat echt een enorme groep. Werkgevers missen daarmee de kans om hun werknemers in een vroeg stadium te helpen waardoor psychisch verzuim mogelijk voorkomen kan worden.”

Hoewel het recent gepubliceerde onderzoek zich baseert op data uit 2018, is het ook in deze coronacrisis een relevant onderzoek. Zo stelde het Sociaal Cultureel Planbureau, op basis van een literatuurstudie, dat te verwachten is dat het aantal mensen met psychische klachten als gevolg van de coronacrisis alleen nog maar zal toenemen.

Dilemma

Deze psychische problemen bespreken met je werkgever, biedt voordelen, stelt Brouwers. ,,Het kan ervoor zorgen dat je je gesteund voelt, en dat door aardige reacties je werkcontacten verbeteren. Ook kan het leiden tot werkaanpassingen en biedt het de mogelijkheid om oplossingen te te zoeken die jij nodig hebt om het werk vol te houden.” Maar, zo stelt ze, een kwart van de werknemers durft het toch niet aan. En dat is niet geheel onlogisch. ,,In het ultieme geval kun je je werk verliezen. Het is een dilemma: je weet niet hoe er op gereageerd gaat worden en misschien zien mensen er een reden in om je toch minder snel aan te nemen of je contract niet te verlengen.”

,,We zagen dat mensen die het wel zouden vertellen, dat doen omdat ze een goede band hebben met hun leidinggevende (60 procent)”, vertelt Brouwers. Daarnaast voelen ze zich verantwoordelijk voor de baan (63 procent). 40 procent van de mensen die het normaal gesproken niet zou vertellen, zou dat mogelijk wel doen als ze een andere manager hadden. ,,De rol van de leidinggevende is ontzettend groot.” Ook zouden veel mensen hun keuze nog laten afhangen van een vertrouwenspersoon in hun directe omgeving. ,,29 procent zou luisteren naar iemand in hun privé-leven die zegt: vertel het niet op werk, en daarmee hun beslissing veranderen.” Andersom geldt dat ook: 23 procent die het aanvankelijk niet zou vertellen, zou zich mogelijk laten overhalen door iemand uit hun privé-kring.

Quote Als het je werk niet beïnvloedt of je hebt er verder geen last van, dan hoef je het natuurlijk ook niet te delen Evelien Brouwers

Niet delen

Toch wíl ook niet iedereen psychische problemen delen met een leidinggevende. ,,Als het je werk niet beïnvloedt of je hebt er verder geen last van, dan hoef je het natuurlijk ook niet te delen”, zegt Brouwers. Dat geldt voor 59 procent van de mensen die het niet wil vertellen: zij zien het als een privézaak. Brouwers hoopt dat het onderwerp meer aandacht zal krijgen. ,,Om je werk goed te doen en je goed te voelen, moet je jezelf kunnen zijn en niet bang hoeven zijn voor afwijzing of andere negatieve gevolgen. Als je jezelf niet kunt zijn, kost dat energie die je ook in andere dingen, zoals je werk, had kunnen steken. Het is jammer als je het dan voor je houdt, terwijl je wel steun en support had kunnen krijgen.”

De werkdruk loopt door de coronacrisis hoog op: