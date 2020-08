Ook nog thuiswerken na 1 september, zo houden we het vol

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: sociaal kantoor

Het einde van de vakantie is in zicht. De kinderen gaan - al dan niet met een mondkapje op - terug naar school. In normale tijden zou dit ook het moment zijn waarop werkend Nederland massaal weer in de file staat op weg naar kantoor, om aan het koffie-apparaat met zongebruinde collega’s vakantieverhalen uit te wisselen.

Niet dit jaar. Want hoezeer we er misschien ook naar uitkeken om per 1 september weer ‘gewoon’ op kantoor te werken, we zullen moeten wachten. In de jongste persconferentie verbood het kabinet niet alleen thuisfeestjes met meer dan zes personen, maar verlengde ook haar dringende advies om ‘zoveel mogelijk thuis te werken’. Hoe lang we nog vast zitten aan het video-vergaderen in ons thuiskantoor weet niemand zeker, maar in veel bedrijven wordt er rekening mee gehouden dat er in 2020 amper meer op kantoor zal worden gewerkt.

Bittere pil

Het is voor velen een bittere pil. Waar een klein deel van de thuiswerkers het juist heerlijk vindt om in de eigen omgeving te werken, is het voor de meerderheid van werkend Nederland corvee. Uit onderzoek blijkt dat bij (verplicht) thuiswerken zowel de werkmotivatie als de productiviteit terugloopt. Thuiswerken kan negatief uitpakken voor de geestelijke gezondheid (depressie, stress, angst) én fysieke gezondheid (beweging, eetpatroon). Dit alles zorgt ervoor dat een flink deel van de Nederlandse werkende bevolking risico loopt op een burn-out, zo bleek uit onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out.

Vooral het sociale aspect van werken op kantoor wordt gemist. Het contact dat we hebben met collega’s en klanten - normaliter een van de belangrijkste factoren voor het werkplezier - is nogal verschraald. We zien de ander tegenwoordig alleen via een schermpje. De gezelligheid, de kameraadschap, de verbondenheid en het gevoel dat je samen met anderen een gemeenschappelijk doel nastreeft, ontbreken. Thuiswerken kan dan ook zorgen voor isolatie en eenzaamheid.

Quote Gezien de omstandig­he­den zullen we er dus maar het beste van moeten maken, met aandacht, zorg en een beetje extra liefde

Ondanks dit alles zitten we in het belang van de volksgezondheid dus nog voor onbepaalde tijd vast aan het verplichte thuiswerken en dat is verre van ideaal. Gezien de omstandigheden zullen we er dus maar het beste van moeten maken, met aandacht, zorg en een beetje extra liefde. Voor de thuiswerker betekent dit genoeg pauzes nemen, geregeld opstaan van je bureau om een wandeling te maken en aan het eind van de werkdag ook echt stoppen met werken. Voor werkgevers: de gezondheid van de thuiswerker serieus nemen, de teamspirit erin houden en het informele sociale contact tussen de thuiswerkers waar mogelijk bevorderen, ook al zit men op afstand van elkaar. Ja, ook als de vrijdagmiddagborrel dan maar op Zoom plaats moet vinden.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Werknemers die thuiswerken kunnen een mindere beoordeling krijgen van de leidinggevende, ontdekte onderzoeker Maral Darouei:

