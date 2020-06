Op eerste dag al 3500 aanvragen voor coronasteun flexwerkers

De regeling is bedoeld voor mensen die in februari minimaal 400 euro per maand verdienden en in april hun inkomen minimaal zagen halveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studenten, die bijbaantjes in de horeca of dienstensector zagen wegvallen en door de coronacrisis ineens met lege handen stonden. Flexwerkers komen in aanmerking voor een vaststaande tegemoetkoming van 550 euro bruto per maand voor de maanden maart, april en mei. Mensen die deze maanden meer dan 550 euro verdienden, komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.