Op zoek naar werk? Deze 10 vaardigheden vinden werkgevers het belangrijkst

Waar wordt nu het meest naar gevraagd in vacatures in verschillende branches? Dat was de insteek van het onderzoek van Randstad naar competenties en vaardigheden op de arbeidsmarkt. Nuttige informatie, zeker in coronatijd. Veel medewerkers in vooral de horeca en evenementenbranche raakten hun baan kwijt en willen weten waar hun kansen liggen.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers in allerlei sectoren vooral persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden belangrijk vinden. Voor veel verschillende beroepen zijn deze vaardigheden relevant, ziet Randstad. Bovenaan de top 10 van deze ‘soft skills’ staan: samenwerking, gedrevenheid (enthousiasme) en communicatieve vaardigheden. In het kader onder dit artikel vind je het volledige overzicht.

Bevestiging

Verrassend zijn de resultaten niet, zegt Dominique Hermans, directeur van Randstad Nederland. ,,Het is een bevestiging van wat we al wisten, maar nu staat het tenminste zwart op wit. Maar we weten ook dat met deze kennis nog niet genoeg wordt gedaan. Door de coronacrisis zitten we nu in een stroomversnelling omdat meer mensen zonder werk zitten. Daarom zijn we direct met deze informatie aan de slag gegaan.”

Quote Door de coronacri­sis zitten we nu in een stroomver­snel­ling omdat meer mensen zonder werk zitten Dominique Hermans

Randstad tuigde een programma op met nuttige opleidingen en trainingen voor werkzoekenden. Ook belde de organisatie 5000 werkzoekenden en vroeg ze allemaal wat ze nodig hebben in hun zoektocht naar een baan. ,,We willen hen zo goed mogelijk begeleiden. Omscholen en bijscholen begint bij een gesprek op maat, daarna bieden we een training op maat aan.”

Maar is alles wat je nog niet in huis hebt aan te leren? Van kandidaten wordt vaak verwacht dat ze enthousiast zijn, maar als je dat van nature niet bent is dat dan wel aan te leren? ,,Dat kun je zeker leren. Het gaat er vaak om hoe klantgericht je bent en hoe je overkomt. Dit kun je beïnvloeden door vaardigheden bij te leren.” Meer enthousiasme uitstralen kun je bijvoorbeeld leren in de training Customer Experience.

Concurrentie

De afgelopen tijd bleken werkzoekenden veel aan hun taalknobbel te willen werken. Hermans: ,,De aanvraag van cursussen Nederlandse taal is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Voor veel werk moet je goed kunnen communiceren. Mensen nemen nu de tijd die vaardigheden bij te schaven.”

Wie door de coronacrisis onverwacht zonder werk zit, doet er goed aan te kijken welke vaardigheden hij in huis heeft. Het onderzoek laat namelijk een overlap zien in veelgevraagde skills tussen sectoren. Horecapersoneel moet bijvoorbeeld bovengemiddeld vaak flexibiliteit tonen. Maar ook in sociaal-maatschappelijke functies, zoals maatschappelijk werker, wordt deze vaardigheid vaak gevraagd. ,,Als je dit als werkzoekende horecamedewerker weet, weet je ook dat de overstap naar een andere functie makkelijker is dan je van tevoren dacht. Dat geeft hoop.”

Quote Als je dit als werkzoeken­de horecamede­wer­ker weet, weet je ook dat de overstap naar een andere functie makkelij­ker is dan je van tevoren dacht

Heftruckcertificaat

Bijleren en omscholen is vaak een investering voor de lange termijn. Met het volgen van een vakopleiding ben je zo een jaar bezig. Maar sommige cursussen en trainingen kunnen je ook direct helpen bij het vinden van een baan. Hermans; ,,Je kunt in korte tijd een heftruckcertificaat halen, dan kun je daarna meteen solliciteren op een baan waar je eerst niet voor in aanmerking kwam.”

In actie komen is de eerste stap, zegt Hermans. ,,Het is een kwestie van in jezelf geloven. Het is nooit te laat om bij te leren, er zijn zoveel kansen. Laat je daarin goed begeleiden en ondersteunen als je niet weet hoe je het moet aanpakken.”

Top 10 meest gevraagde soft skills in vacatures



1. samenwerken

2. gedrevenheid/enthousiasme

3. communicatieve vaardigheden

4. verantwoordelijkheid

5. flexibiliteit

6. zelfstandigheid

7. gedrevenheid/motivatie

8. klantgericht

9. georganiseerd

10. oplossingsgericht