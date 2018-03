Ossy (29) werkt bij ASML: 'Als ik mijn loon vergelijk met leeftijdsgenoten ben ik hartstikke tevreden'

ASML is een Nederlands hightechbedrijf en de belangrijkste leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder steppers en scanners, onderdelen die worden gebruikt bij het maken van chips. Azeuini geeft leiding aan acht ingenieurs.

Wat verdien je?

,,Bruto verdien ik 4.420 euro. Daar komt nog 1.326 euro aan ploegentoeslag bij. Onze afdeling werkt 24/7. Daarom werken we in een ploegensysteem. Dit houdt in dat ik twee ochtenden, twee avonden en twee nachten werk. Daarna ben ik vier dagen vrij. Naast mijn salaris krijg ik een dertiende maand en een jaarlijkse winstuitkering. Deze is behoorlijk groot. Afgelopen jaar kreeg ik 9.500 euro bruto. Maar daarvan gaat 56 procent naar de belasting. Minder dan de helft blijft over, dat doet een beetje pijn, maar zo werkt het nu eenmaal.”

Blij mee?

,,Als ik mijn salaris vergelijk met leeftijdsgenoten ben ik hartstikke tevreden. Doordat ik werk in ploegendiensten lever ik natuurlijk sociale tijd in, maar ook zonder de toeslag, verdien ik bovengemiddeld.”

Heb je weleens met succes onderhandeld over salaris?

,,Ja, dit heb ik gedaan toen ik mijn contract moest tekenen. Ik was het niet eens met wat me werd aangeboden. Teamleiders worden in salarisschaal 6 geplaatst. Daarbinnen word je volgens het RSP-model (Relatieve Salaris Positie) model beloond. Hierbij is je jaarlijkse salarisverhoging afhankelijk van je salarispositie ten opzichte van het maximumsalaris en je eindejaarsbeoordeling: hoe beter je functioneert, hoe meer salarisverhoging. Ze hadden mij ingedeeld op 90 procent. De marge ligt tussen de 80 en de 100 procent.



,,Maar toen ik het voorstel ging vergelijken met wat mijn collega’s verdienen en gezien mijn ervaring als leidinggevende in het leger vond ik het niet helemaal uitgelijnd. Ik heb er toen in een face-to-face gesprek met mijn manager 6 procent bijgekregen. Dat was wel een succesmomentje. Maar het voelde voornamelijk als een blijk van waardering. Dat ze je graag willen hebben. Mijn intentie was niet om het maximale eruit te persen. Maar meer; als mijn collega’s dit verdienen heb ik er ook recht op.”

Weet je wat je collega's verdienen?

,,Ik weet wat een collega-teamleider verdient. Afgelopen jaar hebben we beide promotie gemaakt en zijn we naar salarisschaal 7 gegaan. Ik vroeg hem in welke RSP hij zat en dat was hetzelfde als ik. Ondanks dat hij 7 jaar ouder is dan ik. Voor mij was dat wel zoiets van, hey, ik heb het goed gedaan. Ondanks mijn jonge leeftijd. Vaak besef ik helemaal niet dat ik de jongste ben op de afdeling. De andere teamleiders zijn eind dertig en begin vijftig. Maar bij AMSL kijken ze niet naar leeftijd, maar naar wat je kan.”

Zou je willen weten wat de rest verdient?

Eerlijk gezegd niet. Als je te veel weet, kan het zijn dat je alleen maar teleurgesteld bent in je eigen salaris. Daarnaast wil je anderen niet op hun tenen te trappen. Ik verdien best veel. Daarom probeer ik het zoveel mogelijk voor mezelf te houden.”

Verdient Ossy genoeg?

Opleidingsniveau: HBO

Branche: Industrie

Werkervaring: 9 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie bruto 3.697 euro. Hij verdient 723 euro meer dan gemiddeld. ,,Dat is een stuk hoger! Ik had wel verwacht dat mijn salaris hoger lag, maar dit verschilt wel echt. Ik mag dus zeker niet klagen.”



