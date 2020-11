Psycholoog over thuiswerken: 'Door steeds ‘aan’ te staan raak je overbelast’

Wat maakt thuiswerken zo stressvol?

,,Thuiswerken vraagt bepaalde vaardigheden. We moeten goed kunnen plannen, organiseren, prioriteiten stellen en onszelf reguleren. Thuis is er veel afleiding. Huisgenoten vragen aandacht, de buurvrouw loopt zwaaiend voorbij, in de hoek ligt een berg was die nog gedaan moet worden. Al die prikkels moeten we steeds dempen. Vooral als het verschil tussen een rustige werkplek op kantoor en een drukke thuissituatie groot is, is dat heel lastig. En juist doordat je steeds wordt afgeleid, is het ingewikkeld om al je doelen te behalen. En dat levert innerlijke conflicten en stress op.



Thuiswerken hoeft niet stressvol te zijn. Ook voor de coronacrisis kozen werknemers ervoor om af en toe iets thuis af te maken. Dan was dat echter een keuze. Nu gebeurt het plotseling en is het van boven opgelegd. Dat doet een groot beroep op ons vermogen ons aan te passen en dat zorgt voor spanning.’’