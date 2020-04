Rapport UWV: in deze beroepen is nog wel vraag naar personeel

Sinds de uitbraak van het coronavirus is in sommige sectoren het werk opgedroogd. Er zijn echter ook bedrijven die juist nu staan te springen om extra krachten, constateert het UWV in een nieuwe inventarisatie van personeelstekorten. Niet alleen in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld ICT en beveiliging zijn meer handen nodig.

Het UWV heeft een eerste inventarisatie gemaakt van de baankansen in verschillende sectoren op dit moment. De grootste klappen zijn sinds de uitbraak van het virus gevallen in de sector horeca en recreatie en in de sector cultuur en sport. Het werk ligt daar bijna volledig stil.

Nu ook meer winkels in de non-food categorie de deuren sluiten, is er voor die categorie retail ook sprake van een overschot aan werkenden. Daarnaast hebben internationaal opererende industriebedrijven minder werk te bieden omdat fabrieken stil liggen en is er minder werk voor installateurs. Zij kunnen vanwege de coronamaatregelen immers niet meer zo makkelijk bij klanten thuis komen.

Maar door de coronacrisis is elders juist meer behoefte aan extra krachten. Een overzicht per sector van waar volgens het UWV nog wel personeel nodig is:

Zorg

Grote vraag naar nieuw personeel is er ten eerste in de zorg. In ziekenhuizen is er grote behoefte aan gediplomeerd medisch en verplegend personeel. Ook mensen met een verlopen BIG-registratie kunnen zich melden.

Land- en tuinbouw

Bedrijven in de fruit- en groenteteelt zijn hard op zoek naar mensen die kunnen helpen met de oogst, nu arbeidsmigranten uit Oost-Europa vanwege de coronacrisis terug zijn gegaan naar hun thuisland. Sommige bedrijven verwelkomen ook krachten zonder eerdere ervaring.

Bouw

Veel bouwprojecten liggen stil vanwege de regels omtrent sociaal contact of omdat bouwmaterialen nu niet geleverd kunnen worden. Verbouwingen en renovaties gaan vaak nog wel door. Het wegvallen van Oost-Europese arbeidskrachten zorgt daar voor een tekort aan personeel.

Veiligheid

Om de coronamaatregelen te handhaven worden er meer beveiligers ingezet in winkels. Bedrijven wisselen verder onderling personeel uit. De grote brancheorganisaties hebben het kabinet aangeboden te helpen bij het handhaven van coronamaatregelen in de publieke ruimte. Dit zou eventueel ook meer werk kunnen opleveren.

Schoonmaak

In onder meer zorginstellingen, ziekenhuizen en supermarkten zijn schoonmakers essentieel om aan de hygiënevoorschriften tegen corona te kunnen voldoen. Via het Mobiliteitscentrum Schoonmaak kan personeel dat nu geen werk heeft door werkgevers uitgewisseld worden.

Detailhandel

De grotere supermarkten draaien op volle toeren om hun voorraden op peil te houden. Winkelpersoneel blijft daarom hard nodig. Winkels met overige essentiële producten, zoals bouwmarkten, zijn ook nog open en vaak op zoek naar versterking.

Transport en logistiek

Drukte in de supermarkten zorgt voor meer goederentransport en daarmee groeit de vraag naar chauffeurs. Ook blijft personeel hard nodig in logistieke centra van de supermarkten, webwinkels of leveranciers van medische apparatuur en benodigdheden. Omdat men meer aankopen online doet, is er ook grote behoefte aan pakketbezorgers en koeriers.

ICT

Veel meer mensen werken thuis en dus is er daar meer behoefte aan digitale ondersteuning. Dat brengt meer werk voor supportdesks van providers. Ook is er meer vraag naar personeel om het streamen van live-videos mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het onderwijs. Sommige bedrijven waarvan het personeel door corona grotendeels thuiswerkt willen ICT-vernieuwingsprojecten nu juist versnellen om het werkproces ook thuis zo efficiënt mogelijk te maken.

Onderwijs

Het onderwijs gaat digitaal zoveel mogelijk door en dus vragen scholen nog steeds om nieuwe docenten. Het wervings- en selectieproces gaat daarom ook digitaal verder. Voor zij-instromers is het echter lastig om te beginnen omdat werkervaringsplekken nu niet te realiseren zijn.

Afvalverwerking en energie

We zitten meer thuis en daarmee is de hoeveelheid huisafval die Nederland produceert ook toegenomen. Veel afvalverwerkingsbedrijven werven daarom extra personeel om vuil op te halen en/of te sorteren.