Rinze (57) verloor én vond een baan door corona: ‘Na 100 keer solliciteren was het raak’

Stagiaire die gevangen zat op zolder: ‘Toen dat luik opende, begon ik meteen te huilen’

16 december Vandaag staat ze op eigen benen en is ze gelukkiger dan ooit met haar eigen flat, partner en hond. Een totaal ander leven dan waar Emilia (35) drie jaar geleden letterlijk uit bevrijd werd. De politie vond haar opgesloten op zolder bij een kappersechtpaar uit het Belgische Tielt-Winge, waar ze als naïeve twintiger aan de slag ging als stagiaire. Jarenlang werkte ze als een soort Assepoester voor het inhalige koppel. ,,Mijn leven nu is gewoonweg zalig!’’ vertelt Emilia thuis in Herent, België.