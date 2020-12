Royale coronasteun voor bedrijven, maar er zijn ook pechvogels (en maatwerk ontbreekt)

De steun aan bedrijven valt tijdens de tweede lockdown in een aantal gevallen royaler uit dan in het voorjaar. Toch zullen er ook pechvogels zijn die net achter het net vissen of met een gigantische strop blijven zitten.

Ook tijdens de nieuwe lockdown vloeien miljarden euro’s naar bedrijven om zoveel mogelijk banen te behouden en faillissementen te voorkomen. De staatsschuld is dit jaar al met 54 miljard euro toegenomen door extra uitgaven en misgelopen belastingontvangsten. En daar komt nu nog een schep bovenop. Een limiet ontbreekt.

Ten opzichte van maart, april en mei is de vergoeding nu soms zelfs hoger dan toen. In het voorjaar kregen getroffen bedrijven allemaal dezelfde standaardvergoeding van 4500 euro om de huur en de elektriciteitsrekening te kunnen blijven betalen. Nu is er een andere tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) en kan de vergoeding oplopen tot wel 90.000 euro per kwartaal. Sinds 1 oktober geldt bovendien een hogere vergoeding als bedrijven helemaal geen omzet meer maken, zoals in de horeca al vaak het geval is.

Ook doet het er niet meer toe of bedrijven wel de juiste zogenoemde SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) bij de Kamer van Koophandel hebben om in aanmerking te komen voor TVL. Het enige wat telt is of het omzetverlies meer dan 30 procent bedraagt.

Haken en ogen

Voor de loondoorbetalingsregeling NOW ligt de lat zelfs nog iets lager: daarbij hebben bedrijven al recht op subsidie bij 20 procent omzetverlies. Deze regeling vergoedt weliswaar minder loonkosten dan eerder dit jaar, maar tegelijkertijd krijgen bedrijven geen boete als ze werknemers minder laten werken of ontslaan.

Hoewel de TVL en NOW genereus van opzet zijn, zitten er ook haken en ogen aan de regelingen. Zij houden bijvoorbeeld geen rekening met specifieke omstandigheden - maatwerk ontbreekt. Denk bijvoorbeeld aan de gesloten modewinkel die nu vol hangt met glitterjurken. Die zijn in januari onverkoopbaar en volgend jaar misschien wel totaal uit de mode. In dat geval is sprake van een flinke strop. Of neem de boekhandel of sigarenwinkel die kerstkaarten verkoopt waarin mensen een gelukkig 2021 wordt gewenst. Ook die zijn na de lockdown waardeloos.

Struikelblok

Werkgeversclubs hopen daarom dat het kabinet nog met een extra vergoeding op de proppen komt, net zoals horecazaken die eerder hebben gekregen. Restaurants en cafés kregen in het derde steunpakket een eenmalige toeslag op de TVL, omdat ze met bederfelijke etenswaren bleven zitten.

En dan is er nog een ander struikelblok, waarschuwt MKB Nederland. De aanvragen voor NOW en TVL lopen steeds per kwartaal, maar de lockdown van tenminste vijf weken loopt van de laatste twee weken in het vierde kwartaal tot de eerste drie weken van 2021. De kans bestaat dat een gesloten winkel per kwartaal net te weinig omzetverlies heeft om voor steun in aanmerking te komen, terwijl dat wel zou lukken als er met de maandgrenzen zou worden geschoven. Vooralsnog krijgen deze bedrijven echter te horen dat aanpassing niet uitvoerbaar is.

