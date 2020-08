Sander (36): ‘Ik voel geen noodzaak om te onderhandelen, ik zou me snel een graaier voelen’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sander (36), hij werkt 36 uur in de week als network engineer in het onderwijs.

Wat verdien je?

,,3916 euro bruto. Daarbovenop krijg ik een toelage van 165 euro omdat ik bezig ben met een hbo-opleiding en al deels de verantwoordelijkheden van een security officer heb. Netto kom ik uit op 2605 euro, plus 70 euro voor reiskosten. Ook krijg ik nog 85 euro voor communicatiemiddelen, dat is een tegemoetkoming voor mijn internet- en telefoonabonnement. Over anderhalf jaar, als ik de opleiding heb afgerond, krijg ik de andere functie definitief en ga ik van salarisschaal 9 naar 10 of 11.’’

Blij mee?

,,Ja. Ik vind dat ik goed verdien en de arbeidsvoorwaarden zijn een groot pluspunt.’’

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik heb een laptop van de zaak, na drie jaar mag ik die voor een klein bedrag overkopen. Officieel werk ik 36 uur per week, maar daarvan is 4 uur onbetaald ouderschapsverlof. Ik werk dus vier dagen, van 7 uur ’s ochtends tot half 4 ’s middags. Over die andere vier uurtjes betaalt mijn werkgever wel pensioen. Als mijn verlof ‘op’ is, ga ik naar een contract van 32 uur. Een dag minder werken went snel!’’

Heb je veel vakantiedagen?

,,52 dagen, oftewel zo’n tien weken per jaar. Ik moet verplicht vier weken opnemen in de zomer en twee weken met kerst. Verder werken we vaak door in schoolvakanties, zodat onderwijspersoneel geen last heeft van updates bijvoorbeeld. Mijn functie valt onder ondersteunend personeel, daarom mag ik het hele jaar door vrij nemen. Maximaal vijf werkdagen achter elkaar – hoewel ze in de praktijk in overleg iets flexibeler zijn.’’

Betaalt je werk je opleiding?

,,Ik had zelf al besloten een hbo-opleiding te gaan volgen. Toen ik dat aan mijn baas vertelde zei hij dat ik in aanmerking kwam om het via het werk te doen. Binnen anderhalve week was het geregeld. We hebben een soort contract: werk betaalt mijn schoolgeld, boeken en reiskosten. Mijn ‘studieschuld’ bij de werkgever wordt steeds minder hoe langer ik er blijf werken. Vroeger zag ik de toegevoegde waarde van een hbo-diploma niet zo. Maar je hebt toch dat papiertje nodig als je door wilt groeien. Ook voor mijn nieuwe functie is hbo verplicht.’’

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Ik heb hier nog nooit onderhandeld: er is een cao en jaarlijks ga ik een beetje omhoog. Sommige collega’s hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Er is weinig ruimte voor onderhandelen in het onderwijs: het is take it or leave it. Ik voel ook niet de noodzaak om het te doen, ik zou me al snel een graaier voelen.’’

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Zeker, het is algemeen bekend. Als je de schaal weet en hoe lang iemand er zit, dan kun je het gewoon uitrekenen. Ik ben wel de duurste van de afdeling.’’

Vind je die transparantie fijn?

,,Dat is in onderwijsland heel normaal. In de commerciële wereld doen mensen er moeilijker over. Het maakt mij niet uit: het zegt niet alles, zo’n salaris. Je weet dan nog niet of iemand miljoenen op de bank heeft staan of schulden heeft.’’

Verdien je meer of minder dan je partner?

,,Meer, maar ze is niet afgunstig. Eerder jaloers op de vrije dagen en lagere werkdruk misschien!’’

Verdient Sander genoeg?



Aantal jaar werkervaring: 15

Aantal werkzame uren per week: 26

Opleiding: mbo

Functie: systeem/netwerkbeheer

Branche: onderwijs



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 3276 euro. ,,Het verbaast me niet. Ik weet dat ik het goed heb. Als ik meer zou willen verdienen moet ik overstappen naar de commerciële sector, maar daar heb je niet zoveel vrije dagen.’’



*Noot van de redactie: de uitkomsten van de Salariswijzer zijn gebaseerd op dit specifieke individuele geval en zijn accuraat op het moment van publicatie.

