Slonzige kleren, kapsels en baardgroei: ‘Ik heb er zelfs een collega op aangesproken’

Nederlanders doen steeds minder moeite er pico bello bij te lopen. Dat vindt Fokke de Jong, oprichter/eigenaar van pakkenmerk Suitsupply. ,,Het wordt steeds erger! We hebben 125 winkels in 24 landen en dan zie je tijdens de online vergaderingen het verschil tussen de collega's uit ons land en het buitenland. In met name Frankrijk, Duitsland en België zitten ze er piekfijn bij tijdens zo’n videocall, maar wij? Geen net jasje of gestreken overhemd, maar een casual schipperstrui of gekreukt shirt. Het komt allemaal voorbij. En niet alleen onze kleding verslonst, je merkt het ook aan ongecontroleerde baardgroei en slordige kapsels. Laatst heb ik een collega er zelfs op aangesproken. ‘Ga je effe scheren’, zei ik tegen hem. Ik kon het niet langer aanzien.’’