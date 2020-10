Studenten melden zich massaal voor hbo-opleiding verpleegkunde: ‘Door corona extra gemotiveerd’

De coronacrisis heeft het vak van verpleegkundige meer dan ooit in de schijnwerpers gezet. Een nieuwe generatie staat te springen om het beroep te mogen uitvoeren. Dit studiejaar is het aantal eerstejaars hbo-studenten Verpleegkunde 17 procent hoger.

Afgelopen september startten ongeveer duizend meer studenten aan de studie dan vorig jaar, zo is volgens Skipr te zien in de aanmeldcijfers van de Vereniging Hogescholen (VH).

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Avans en Hogeschool Rotterdam zijn de drie grootste aanbieders van de opleiding. ,,Het beroep van verpleegkundige staat in de coronaperiode erg in de belangstelling”, licht een woordvoerder van de HAN toe. ,,Het is een zeer maatschappelijk relevant beroep, wat voor veel studenten interessant is. De pandemie heeft het aantal aanmeldingen vergroot, maar de toenemende belangstelling was er al jaren.”

Quote Ik en veel van mijn medestuden­ten zijn door deze situatie gaan inzien hoe belangrijk dit beroep is Zoë van Mil , Eerstejaars student hbo-Verpleegkunde

Zoë van Mil (21) is eerstejaars student Verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam. De pandemie heeft haar niet afgeschrikt, maar juist aangespoord om voor de studie te kiezen. ,,Ik en veel van mijn medestudenten zijn door deze situatie gaan inzien hoe belangrijk dit beroep is”, vertelt Zoë. ,,De waardering die verpleegkundigen nu krijgen van patiënten is een extra steuntje in de rug geweest voor veel van ons om deze richting te kiezen.”

Volledig scherm Zoë van Mil, eerstejaars student hbo-Verpleegkunde © privé-archief

Tim van Heeswijk (21) is vierdejaarsstudent en bestuurslid van de Rotterdamse studievereniging Valetudo voor Verpleegkunde-studenten. Hij ziet dat ook praktische zaken bijdragen aan de toename van het aantal studenten in de richting. ,,Meer mensen zien dat er veel plek is in de zorg en dat er een grote vraag is aan personeel", licht hij toe. ,,Verpleegkunde is een aantrekkelijke studie omdat er baangarantie is. En nu er meer druk gezet wordt om de lonen omhoog te brengen, wordt het steeds interessanter om voor deze studie te gaan.”

Zorgprofessional versus student

De hoop onder studenten staat in contrast met de ervaringen van zorgpersoneel, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van Arbeidsmarkt Zorg in cijfers 2020. Het onderzoek is gehouden onder 4000 zorgprofessionals en uitgevoerd door Intelligence Group en HR-specialist Compagnon. Het afgelopen jaar was ontevredenheid voor zorgprofessionals volgens het onderzoek de grootste drijfveer om van baan te veranderen. Twee jaar geleden was het niet verlengen van een aflopend contract nog de grootste reden.

De algemene beeldvorming rondom werken in de zorg is verslechterd tijdens de coronacrisis, zeggen Intelligence Group en Compagnon op basis van het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek ( AGO). Hierin werd mensen die niet in de zorg werken gevraagd of de zorg hen een interessante sector lijkt om werkzaam in te zijn. 1 op de 5 mensen die het voor de crisis nog aantrekkelijk vonden, zijn hier inmiddels op teruggekomen.

Steentje bijdragen

Toch verandert dat weinig voor de huidige studenten Verpleegkunde. ,,Je hoorde voor de crisis veel verhalen over studenten Verpleegkunde die burn-out klachten hadden”, vertelt Van Heeswijk. ,,Die verhalen hoor je nog steeds, maar nu meer vanuit het vaste personeel. En studenten willen juist graag hun steentje bijdragen in deze tijd van onrust. Die motivatie wordt eigenlijk alleen maar groter.”

Volledig scherm Tim van Heeswijk, vierdejaarsstudent en bestuurslid van de Rotterdamse studievereniging Valetudo © privé-archief

Werkgelegenheid terug op niveau

Dat er genoeg werkgelegenheid is in de zorg, blijkt ook uit de cijfers van het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg in cijfers 2020. Het aantal unieke zorgvacatures is terug op hetzelfde niveau van voor de pandemie. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar ging het aantal vacatures in de zorg namelijk nog met 8 procent achteruit. Zorgprofessionals die op zoek zijn naar een nieuwe baan hebben nu gemiddeld genomen de keuze uit ongeveer vijf vacatures.



Volledig scherm Grafiek afkomstig uit onderzoeksrapport van Arbeidsmarkt Zorg in cijfers 2020. © AGO (Intelligence Group, 2020)

Baanaanbiedingen

Studenten in de sector worden met interesse gevolgd door werkgevers. Sommigen worden tijdens de studie al benaderd voor een baan die ingaat zodra ze zijn afgestudeerd. Van Heeswijk doet nu ook al betaald werk terwijl hij nog studeert. ,,Ik doe een werken-leren traject bij het Erasmus MC, dit houdt in dat ik al mijn stages hier doe en ook onregelmatig werk. Ik krijg hier echter wel een salaris voor in plaats van een stagevergoeding zoals andere stagiaires.’’

Quote Op bijna elke afdeling waar ik kom krijg ik wel een baan aangeboden voor na mijn afstuderen Tim van Heeswijk , vierdejaarsstudent

Ook hij krijgt regelmatig een aanbieding. ,, Op bijna elke afdeling waar ik kom krijg ik wel een baan aangeboden voor na mijn afstuderen. Daarnaast krijg ik regelmatig via LinkedIn berichten van bedrijven met de vraag of ik wil solliciteren.’’

Eerstejaars Van Mil is pas begonnen en nog niet benaderd voor een baan met verpleegkundige taken, wel heeft ze al andere baanaanbiedingen gekregen. ,,Ik heb al regelmatig banen aangeboden gekregen die zorgondersteunend zijn; zoals bijvoorbeeld secretaresse of keukenmedewerker in een verpleeghuis.’’

